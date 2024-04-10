重慶多社區令婚喪辦酒報備 「初婚除外」網譏：何時管呼吸?

網傳重慶南川區多社區近日發布「遏止濫辦宴席」的通知。(取材自澎湃新聞)

網傳重慶南川區多社區近日發布「遏止濫辦宴席」的通知，要求婚喪辦酒須報備，還有社區稱只限初婚可辦。儘管有社區居民委員會對此回應稱，此舉是為確保每個人的安全，仍引發輿論負評。有網友諷，「開始管吃飯了？何時管呼吸呢？」更有媒體刊發評論，直指該「通知」不具合法性。

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紅星新聞報導，網傳重慶市南川區東城街道北郊社區居民委員會8日下發一份關於禁止濫辦宴席的「通知」，內容要求：

一、結婚酒須提前十天到北郊社區居委會進行書面申報；二、喪事可以在事中或事後五個工作天內到北郊社區居委會報到；三、酒樓在接待預定時要查看收集操辦宴席人員經過審核備案的「南川區村(居)民操辦宴席申報表」，並在接受預訂當日內向區市場監管局和宴席場地所在鄉鎮(街道)填報「南川區承辦宴席報備表」；四、除結婚酒、喪事以外的都屬於無事酒，一律禁止濫辦，大力倡導婚事新辦、喪事簡辦、無事不辦。

猛獁新聞報導，北郊社區居民委員會稱，辦酒席需要向社區報備，需要確保每個人的安全，人多天熱可能會有傳染病發生，這是為了居民好。

此外，東城街道辦事處一名工作人員稱，按照規定，目前除婚喪之外的其他宴席都不允許辦，去酒樓預定也需要社區的申報表。

報導指出，今年4月起，南川區多個社區都發布了類似整治濫辦宴席的通知，內容也幾乎類似。包括南川區南城街道南園路社區，該工作人員稱，社區也發布了類似的通知，從4月1日起開始執行。工作人員表示，結婚辦酒要提前報備且僅限於初婚，喪事可以在事後五天內到社區報備。「如果請客範圍在八桌之內，且不收禮金的話，則算是家宴，不在範圍內。像那種（辦宴席）大張旗鼓，還要打個橫幅，而且明確收取禮金的話，就肯定不行。」

不過，網友並不認同上述社區做法，有網友嘲諷說：「兩口子晚上睡覺要不要提前報備？」

新京報則刊發一則律師署名評論指出，這並不是南川區第一次發布類似通知，早在2020年就已經發布過類似通知，該地一直提倡除了紅白喜事之外，其他宴席一律最好不辦。之所以此次社區通知引發爭議，還是因為其措辭從「提倡不辦」變為了「禁止」，並且婚喪辦酒還須提前報備，這就已經涉嫌濫用職權了。

評論寫道，居委會屬於群眾自治組織，不屬於一級行政機關，沒有權限發布類似行政行為的通知。因此，該通知能不能限制居民辦酒的權利，取決於區政府有沒有限制居民辦酒的法律授權。

從目前相關規定來看，法律並沒有禁止一般民眾辦酒。所以，該社區通知由於沒有上位法的授權，並不具備合法性。