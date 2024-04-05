浙90後操縱87股票帳戶炒股 年賺9000萬罰沒2.7億

浙江省90後王姓男子控制使用87個證券帳戶，交易「電光科技」股票，短短一年共獲利9027.5萬元人民幣；示意圖。（路透）

證監會近日發布一份操縱股票的罰單顯示，浙江省90後王姓男子控制使用87個證券 帳戶（帳戶組），交易「電光科技」股票，短短一年共獲利9027.5萬元（人民幣，下同，約1247.8萬美元），決定沒收違法所得9027.5萬元，並處以1.8055億元罰款，合計罰沒約2.71億元。此外，陳積雷超比例持有「電光科技」股票未按規定披露而且交易，雖然虧損1353萬多元，仍遭罰款合計200萬元。

券商中國報導，王男2020年12月15日至2021年11月17日，透過集中資金優勢、持股優勢連續買賣，在自己實際控制的帳戶之間進行交易等方式影響「電光科技」股票交易價格和交易量。

操縱期間，王男帳戶組期初持有「電光科技」2553.85萬股，其間買入1.5億股，買入金額19.32億元。截至2021年11月17日，對應賣出1.46億股，賣出金額19.65億元。在此期間，「電光科技」股票價格從11.43元最高漲至19.21元，最低8.34元，振幅130.34%，獲利共9027.5萬元。

王男及其代理人提出申辯意見，一是王男並未操縱「電光科技」；二是「事先告知書」認定的控制使用證券帳戶，和王男以及上海市公安局委托所作司法鑒定查證的證券帳戶不一致；三是2020年10月12日至2020年12月14日區間的交易實際虧損，在計算違法所得時應一並考慮；四是應適當考慮帳戶組內韓某園等八個帳戶交易期間內巨額虧損的情況。

經覆核，證監會對上述當事人的意見不予採納

證監會認為，王男操縱「電光科技」的行為違反了「證券法」，構成操縱證券市場行為。根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，依據「證券法」第192條的規定，沒收王男違法所得9027.51萬元，並處以1.8億元罰款。