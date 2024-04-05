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貴州1歲童倒栽水桶掙扎 奶奶來回10次沒發現 20分鐘後溺亡

中國新聞組／北京5日電
男童奶奶前後經過孫子陳屍處至少10次。（視頻截圖）
男童奶奶前後經過孫子陳屍處至少10次。（視頻截圖）

貴州一名女子近日發視頻稱，她將年僅1歲的兒子託付給住農村的婆婆照顧，兒子卻栽進門前的水桶裡溺亡，前後婆婆來回水桶放置處至少10次都沒發現異狀，直到20分鐘過後才驚覺孫子倒插在水桶裡，救出後第一時間也沒報警。並指控婆婆事發時在玩手機忽視照顧。官方證實此事件，指警方排除了刑事案件。

綜合椒點視頻、紅星新聞報導，這名貴州女子發布一段配有「我可憐的寶貝，媽媽不應該去上班，把你放家裡讓奶奶帶你」的監控視頻稱，她把1歲的兒子託給住在六盤水畢節市威寧縣農村的婆婆照顧，兒子栽倒門前水桶溺水身亡，婆婆當時卻在一旁玩手機，還找了好久才發現情況，讓她傷心欲絕。

據監控視頻，男童獨自走到奶奶住處庭院裡的水桶，沒多久就倒倒栽進去，留在桶外的一雙腳疑因嗆水不斷掙扎，沒多久就一動也不動。隨後，孩子奶奶多次來回經過事發處，看來似乎是在尋找孫子，但前後大約10次都只是經過，並未注意到孫子已經在水桶裡溺亡，也沒看到孫子露出的桶外的兩隻腳，直到約20分後才發現，趕緊把孩子抱了出來。

但男童的奶奶並未第一時間將男童送醫，而是抱著他放在門前的地上。發視頻女子控訴婆婆當時把兒子抱出來後沒有及時打電話叫救護車，還找了臉帕給孩子擦臉，後來是看兒子都不動了才通知她，她叫了救護車又請兒子阿姨趕回家將兒子送醫仍不治。

對此，貴州畢節威寧縣官方表示，這是3月30日發生在當地一個鄉鎮的不幸事件，事發後當地鎮政府派出工作人員到孩子家庭去做安撫安慰工作，孩子的後事已辦完。此事件是一起意外，警方排除了刑事案件。

這段監控讓許多網民看了揪心，紛紛批評奶奶「就在孩子身邊走來走去，怎麼看不見那麽大的孩子？」「是真的看不見嗎？」也有人認為女子不該在網路上公審同樣正處於喪孫之痛的奶奶，奶奶應該也很後悔和自責，而且監控無法證明奶奶當時是在玩手機。也有一些網民稱自己小時候就曾掉進水缸裡，「要不然我奶奶機警，我可能真的就沒了。」

男童奶奶近距離經過都沒發現孫子倒栽在水桶裡。（視頻截圖）
男童奶奶近距離經過都沒發現孫子倒栽在水桶裡。（視頻截圖）

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