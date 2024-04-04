維權20年、賠光所有 「祁連山千億礦權糾紛案」檢舉人墜亡

青海省祁連山千億礦權案舉報人金宗博。（取材自澎湃新聞）

「祁連山千億礦權案」舉報人金宗博昨天凌晨3時許在其西安住處墜亡。金宗博因2003年一香港 商人將青海省一煤田公司股權「一股二賣」成為受害人，由此引起了一場千億礦權糾紛。金宗博維權近20年，先後向有關部門遞交700多封檢舉等信件，仍從原坐擁至少2000億元（人民幣下同）礦區終至賠光了所有。一位媒體人感嘆，「知道他很難，沒想到他如此絕望！」

據鳳凰網報導，與金宗博多所互動的西安80後億萬富豪、套路貸受害人胡緒峰昨天發朋友圈說，金宗博於2024年4月3日凌晨3時在西安住處跳樓身亡。其自身合法權益被受侵害，曾在維權路上奔走了18個春秋。這一跳無疑是對xxxx的絕望。

西安商人金宗博，是曾震驚全國的「木里礦區非法採煤事件」的舉報人。2017年6月12日，作為陜西金土地實業有限公司（簡稱金土地公司）法定代表人的金宗博，在網上實名舉報青海省商務廳與青海省興青工貿工程集團有限公司法定代表人馬少偉相互勾結，炮製虛假紅頭文件，導致價值百億元的國有礦產資源流失，已構成涉嫌濫用職權罪、偽造公文罪、偽造證據罪和妨礙司法罪，並有巨額貪腐之嫌。

他在舉報信中還列出一真一假兩份文件。信中提到，2014年4月10日，在金土地公司訴香港華利國際有限公司、興青公司侵權糾紛一案中，興青公司出具了關鍵證據——青海省商務廳青商資字[2005]296號「關於青海省紫金礦業煤化有限公司股權轉讓的批覆」假文件，法院依據這一關鍵證據，判決金土地公司敗訴。

簡單來說，香港商人李似龍的華利公司在青海省一煤田開發時遇到了資金困難，2005年7月12日，華利公司與金宗博的金土地公司簽訂「股權轉讓協議」，約定華利公司將其持有的紫金公司49%股權及相應的一井田煤礦項目開發經營權，以490萬元的對價轉讓給金土地公司。金土地公司按約定向紫金公司支付200萬元，加上先期投入資金共計500萬元。隨後，紫金公司宣布人事任免，金宗博接替李似龍擔任公司負責人。

後經青海105勘探隊詳查，一井田11.3平方公里礦區儲藏有優質焦煤3.76億噸。業內人士估算，根據當時的焦煤坑口價，金宗博買來的這片礦區估值至少2000億元以上。

次日，青海省興青工貿工程集團有限公司董事長馬少偉提出與金土地公司合作，將一井田項目全部收購，商談無果。不料，2005年7月25日，李似龍的華利公司又與馬少偉的興青公司簽訂「股權收購合同」和「補充協議」：約定興青公司以1500萬元的對價，收購華利公司持有的紫金公司95%股權及相應的一井田煤礦項目開發經營權。

李似龍的「一股二賣」，引起了這場千億礦權糾紛，並開啟了長達多年的訴訟。金宗博一直占優勢，但在2015年發生了逆轉。馬少偉的興青公司突然向法院出具了文件，內容為同意華利公司將其在紫金公司所持95%的股權折合1042.91萬元轉讓給青海省興青工貿工程集團有限公司，法定代表人由李似龍變更為馬少偉，還加蓋了青海省商務廳公章。金土地公司主張此文件涉嫌偽造，但未被法院採信。

2017年6月，走投無路的金宗博通過「網上發帖」，「曝光」296號文件涉假。引起青海省紀委核查小組調查，省商務廳確出具過此296號文件，但發出後不久發現有問題，作收回撤銷處理。

而實際上，馬少偉於2005年10月就已經「武力」接管了公司。據當地專業人士測算，到2014年6月底，一井田煤礦開採優質焦煤1000多萬噸，獲利超過百億元。

反觀金宗博，其向一井田項目累計投入2000多萬元。不僅投資 血本無歸，加上曠日持久的官司，至2018年甚至還拖欠員工工資500多萬元。

直到2020年8月，新華社「經濟參考報」刊發「青海『隱形首富』：祁連山非法採煤獲利百億至今未停」報導，揭露青海省興青工貿工程集團有限公司的私營企業非法開採，破壞了黃河上游源頭、青海湖和祁連山水源涵養地局部生態，並指興青公司董事長馬少偉號稱青海「隱形首富」，14年來涉嫌無證非法採煤2600多萬噸，獲利超百億元。立即引發青海官場「地震」，包括柴達木循環經濟試驗區管委會原專職副主任兼原木里煤田管理局局長李永平等多人都被處分。

值得一提的是，細節顯示，在木里礦區非法開採案中，同在柴達木循環經濟試驗區的文國棟、梁彥國和李永平分別扮演了不同「角色」。據央視披露，2015年7月，在海西州委書記文國棟的庇護 下，興青公司2007年以來非法採煤1195萬噸。2017年，李永平新任木里煤田管理局局長，一度叫停非法開採。馬少偉立即找到文國棟成功掃除障礙，李永平開始收受馬少偉賄賂。時任柴達木循環經濟試驗區黨工委原常務副書記的梁彥國等10多人也都成為了利益共同體，為非法採煤提供保護。

2023年8月19日，西寧中院二審維持了對馬少偉的一審判決：犯非法採礦罪和單位行賄罪合並執行有期徒刑6年6個月，並處罰金630萬元。其控制的興青公司9億餘元違法所得被依法追繳。然而，金宗博的所有投資也打了水漂，甚至連生計都是問題。一位跟他熟悉的人士說：「特別是這兩年，沒有人知道年近70的老金，身無分文又無生活來源，他怎麽熬的。」