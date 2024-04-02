昔估值500億企業傳破產 創辦人被限制高消費 柔宇科技：仍營運

劉自鴻創辦的柔宇科技被傳破產。(公司官網影片截圖)

曾經估值超過500億元人民幣（約69億美元）、領先三星電子、華為 成全球折疊式螢幕手機「鼻祖」的中國獨角獸企業「柔宇科技」，在歷經股權凍結、停工停產、拖欠薪資等危機後，近日驚傳破產 。儘管公司否認進入破產程序，不過，媒體曝光其創辦人劉自鴻已被限制高消費。

每日經濟新聞報導，企查查資料顯示，3月29日，深圳市柔宇科技股份有限公司及其子公司深圳柔宇電子技術有限公司、深圳柔宇顯示技術有限公司各新增一則破產審查案件，申請人分別為自然人張某、王某某、郭某某。

●公司：企業營運中

4月1日下午，柔宇科技官方微博回應稱公司未曾主動聲請破產，也未進入破產程序，目前企業仍在營運中，並稱近期傳聞源自公司離職員工個人，以選擇權結算糾紛名義提出的破產審查申請。

據21ic電子網報導示，柔宇科技成立於2012年。自創立以來，柔宇科技共進行過13輪融資 ，獲得股權投資約61.97億元，債權融資約36.53億元，最輝煌的時候估值一度超過500億元。

●劉自鴻曾登百富榜

至2020年，劉自鴻更以145億元身家登上胡潤百富榜。

然而，該公司卻在2021年2月撤回IPO申請之後，便出現了資金緊張的問題。

據悉，柔宇科技業績一直處於持續巨額虧損狀態。2017年至2020年上半年，累計虧損31.95億元。報導指出，2022年4月中旬，柔宇科技獨立董事劉姝威曾經連發兩文，希望（外界）能拯救柔宇科技。

對於柔宇科技的困境，劉姝威在文中歸結於兩原因：一是，由於柔性屏產線2018年投產，部分應用創新技術研發成果近一、兩年才完成，公司還沒來得及開拓市場；二是，三位創辦人對開拓市場、創造現金流、保障公司營運缺乏經驗。

或許是鑑於該公司研發團隊能力不俗，有知情人士透露，在柔宇科技陷入困難之際，政府已成立一個專項工作小組，負責推進柔宇的債務重組，但遲遲未有進展，其中一個障礙就是「劉自鴻不願意放棄對公司的控制權」。

據了解，柔宇科技創辦人劉自鴻出生於1983年，曾被稱「天才少年」，17歲時以江西省撫州市理科高考狀元的成績，考入清華大學電子工程系，隨後又獲得美國史丹佛大學電子工程博士學位。畢業後，劉自鴻成了IBM全球研發中心顧問級工程師及研究科學家，直到2012年才選擇回國創業。

起初，柔宇科技憑藉其「超低溫非矽製程整合技術」在2018年率先推出了全球第一部折疊式螢幕手機。雖然這比三星、華為還要早，在當時一度被稱為「手機新形態的鼻祖」，但其銷量並不理想。由於成本高昂，即便到了2024年，折疊式螢幕手機仍未能成為市場主流。

企查查顯示，截至目前，劉自鴻名下共有76條限制高消費資訊。