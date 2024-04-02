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「好家風」防貪 湖南140官夫人接受廉政教育

記者賴錦宏／綜合報導
湖南省紀委安排140名「一把手」配偶接受廉政教育。（湖南衛視截圖）
湖南省紀委安排140名「一把手」配偶接受廉政教育。（湖南衛視截圖）

湖南省紀委監委於3月31日舉辦湖南省「好家風．好傳承」主題活動，湖南省直機關、國企、高校等單位近140名「一把手」的配偶參加活動。活動要求這些官夫人們「當好紀委書記」，時刻留意自己和配偶的朋友圈、社交圈是否「乾淨清爽」。

據湖南日報報導，這100多名「一把手」的配偶，由省紀委領導帶領，參觀反腐倡廉警示教育館、觀看警示教育專題片、分享廉潔持家心得，主題活動環環相扣，與會人員對於家風建設的重要性有了更直觀的感受、更深刻的體會。

報導稱，「一把手」配偶們首先參觀湖南反腐倡廉警示教育館。館內展示了近年查處的易鵬飛、王群、曹炯芳、劉和生、陽衛國、龔武生、李薦國等腐敗案例。他們有的大搞「裙帶腐敗」、「衙內腐敗」，鼓勵兒子與其他領導幹部子女相互請託辦事；有的大開「夫妻店」，毀掉後半生。

還有的帶領家族成員一切向「錢」看，幫助親人「提籃子」；有的被親情「推著」走向沉淪，全家走向腐敗的深淵，上演了一齣齣從「全家福」到「全家腐」，最終到「全家覆」的悲劇。這些家教不嚴、家風敗壞的案例令人警醒。

展館中還播放一段新田縣委原書記唐軍痛哭流涕的懺悔視頻讓這些官夫人看，「我在孩子生日的時候給他寫了一封信，我在信裡說，媽媽的切膚之痛就是沒有守住底線，媽媽的切膚之痛就是迷失了初心，媽媽的切膚之痛就是沒有嚴格自律。」

「家風是領導幹部作風的重要表現，是家庭傳承興旺的重要基石，是反腐敗鬥爭的一劑良藥。」湖南省紀委書記、省監委主任王雙全為「一把手」配偶上課時，提醒「一把手」配偶們，要時刻留意自己和配偶的朋友圈、社交圈是否乾淨清爽，自覺「打掃灰塵」，當好「家庭紀委書記」，把優良家風培育起來、傳承下去。

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