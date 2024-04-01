浙江高校生畢不了業 開車撞人釀3死 成都豪車街頭撞人 2死2傷

台州職業技術學院私家車撞行人事件的肇事車輛。（取材自央廣網／受訪者供圖）

中國各地近期頻頻傳出汽車衝撞事故。浙江台州一高校日前發生汽車衝撞行人事件，造成三名學生死亡，16名學生受傷。「台州公安」通報，肇事者為台州職業技術學院學生，今年20歲，所駕車輛為家庭所有。知情人表示，肇事者疑因掛科不能畢業駕車撞人。

央廣網報導，肇事者張凱翔家在台州市仙居縣下各鎮的村子。一位村民說，事發後，張凱翔的母親曾對鄰居提到，兒子撞人，是因為掛了好幾科，不能畢業。網傳聊天截圖顯示，在名為「23年實習管理群」的微信 群裡，一個頭像為小貓的人詢問老師，「那我重修下學期吧？反正我今年不畢業，我想不開了，我就隨機挑選幸運觀眾，遇到我也算你倒楣。」張凱翔的多位同學證實發言者是張凱翔。

在同學眼中，張凱翔在學校的日常生活中總表現出一種對抗性。有人說，張凱翔專業課成績在班裡算不錯的，但他不願意聽文化課，掛了好幾科。仙居外語學校同學說，有些怕他，「有點極端，容易動怒」。

張凱翔老家的一個鄰居提到，張凱翔家境一般，沒有負債，有一套自建房，父親在附近一家工藝品廠打工，月薪六、七千塊錢，「老實人，一天幹12小時」。一鄰村村民說，肇事車輛是張凱翔的父母買給大姐的，後來大姐開了幾年後送給了張凱翔。

另外，四川成都前天發生一起車禍，一輛邁巴赫黑色豪車撞倒多人，致2死2傷，37歲肇事司機被控制。

封面新聞報導，網路社交平台流傳多段行車記錄儀和現場群眾拍攝角度的視頻，顯示疑似在成都一環路南二段附近，一輛邁巴赫黑色轎車在街頭連續撞倒了多人。據現場目擊者拍攝的多段視頻，一輛車牌號為川A62FZ5轎車速度較快，在幹道上朝著非機動車道和人行道衝了過去，將人群衝散，隨後飛速撞擊多名路人和騎行者後，將一輛共享單車頂了數十公尺遠。