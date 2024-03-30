相親強姦改判無罪 河北男獲國賠58萬人民幣

「相親強姦案」改判無罪，河北男獲得國家賠償近58萬人民幣。(取材自華商報大風新聞)

曾引發廣泛關注的「相親當天發生關係，小伙被控強姦判刑3年，寧願不減刑也不認罪案」有了新進展：3月29日，當事人小邸收到了河北省唐山中院的國家賠償決定書，唐山中院決定賠償小邸近58萬元(人民幣，下同，約8萬美元)。

華商報大風新聞報導，36歲的小邸是河北省唐山市灤南縣人，判刑前在河南 一家消防單位從事駕駛員工作，尚未成親。2018年2月22日，灤南縣一家婚介所幫30歲的小邸介紹了一名女孩，當晚飯後，小邸和女孩開車到縣城北面的河邊遊玩。期間在車上發生了關係。

事後小邸遭婚介所老闆索要幾萬元補償女方，小邸認為遭到敲詐，不願意給錢，結果被告上法院，最後因強姦罪獲刑三年。服刑期間，小邸堅持不認罪，一直讓家人為他申訴，堅持申訴五年多後，終於獲唐山市中院再審改判他無罪。

小邸的律師李龍表示，小邸被錯誤羈押後，結婚生子、成家立業的人生軌跡被徹底打斷，如今36歲還是單身，無法過上正常生活。被羈押期間，家人經常被人議論紛紛，人格尊嚴受到莫大的傷害，家族榮譽受到極大損害。