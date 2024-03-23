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被控對初次見面女性侵 千萬粉絲網紅董先生提告

中國新聞組／北京23日電
網紅董先生。（取材自微博）
網紅董先生。（取材自微博）

珠寶帶貨頭部主播、千萬粉絲網紅「董先生」，近日被一名張姓女子（化姓）控訴，2022年3月11日與另一男子用灌酒、欺騙、限制人身自由等方式，強行將她和其友人分開後，分別對她們性侵。不過，「董先生」所在的珠寶公司的接線人員稱，這件事情是純粹的造謠，已經報案，並「同步提告了」。

紅星新聞報導，張女稱，2022年3月10日，她第一次見到董先生，並不知道他網紅和帶貨主播。「事發前幾天，（董先生的朋友『仔仔』）加了我姐妹的微信，（3月10日）那天約我姐妹去唱歌，我姐妹想去就一起去了（KTV）。」張女說，當晚她喝得很醉，而董先生則稱自己吃了感冒藥不能喝酒。3月11日凌晨4時，有人約她的姐妹和她吃消夜，「董先生」和「仔仔」表示一起去，車已經「打好了」。

「後面到路上才發現不對勁，就越走越黑，也不像去吃消夜的地方。」張女士回憶道，她幾次想走，「仔仔」都勸她不要走，她去拉自己的姐妹，董先生就把她給拖出去，後來她和董先生到樓下的房間，就是張女士指控董先生對其性侵的事發地點。

張女士稱自己當時處於不清醒的狀態，事後，她發現自己的姐妹遭遇「仔仔」毆打，「仔仔」企圖對其姐妹性侵。

張女稱，她和其姐妹於2022年3月11日上午在附近警局報了案。杭州市公安局濱江區分局出具的「立案告知書」顯示，2022年4月對該案刑事立案偵查。然而，濱江分局出具的兩份4月、5月的「鑑定意見通知書」顯示，在乙醇定性定量檢驗鑑定和DNA鑑定中，均未檢出乙醇、男性DNA或人精液成分，因此案沒有犯罪事實，決定撤銷此案。

此前「董先生」與另一名女性發生過類似的名譽權糾紛。2023年8月，董先生曾因另一吳姓女子（化姓）發布其「騙財騙色、人渣行徑」言論而打過一場名譽權官司，吳女控告董先生「強姦」，公安機關認為沒有犯罪事實不予立案。

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