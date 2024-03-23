河南44歲智障婦生子 不是老公的… 警驗200人DNA找不到生父

女子在家中突然產女。（取材自新京報）

河南 44歲智力殘疾孫姓女子今年1月「突然」在家中產下一名女嬰，經DNA 比對，女嬰生父並非孫女丈夫，家人及警方懷疑孫女可能被不明人士多次性侵後生產，迄今已找來全村200多名男子驗DNA，女嬰生父仍是謎。警方打算再擴大DNA採檢範圍，要將女嬰生父揪出來。報導昨衝上微博熱搜，閱讀量近億次，網民紛紛呼籲對女嬰父親「割以永治」，避免女子再受害。

據新京報、網易報導，河南鞏義市夾津口鎮某村44歲智力殘疾女子孫某某小時候因發高燒留下後遺症，被診斷患有智力殘疾和語言殘疾，無法與人交流，平日由家人照顧，她的老公是智力三級殘疾，經常跟著弟弟外出打工貼補家用。孫某某與老公在2006年生下兒子，2014年生下第二個女兒，兩個孩子都智力正常。

今年1月19日晚，孫某某在家中「突然」分娩產下第三個孩子，是一名女嬰。孫某某的小姑說，女嬰出生後，她第一時間抱著孩子去醫院上戶口，但規定必須要有親子 鑑定，做了親子鑑定後才發現女嬰並非是她哥的。

女子產下的女嬰。（取材自新京報）

孫某某的小姑並說，平日裡她住在附近，經常來探望嫂子一家，之前並未發現嫂子有懷孕的跡象，突然產下女嬰讓家人感到疑惑。由於孫某某此前曾被人性侵，家人懷疑這可能又是一起強姦案。2月8日，孫某某的弟弟向警方報案。

2022年，孫某某曾被一名70多歲老人性侵，當時被孫某某丈夫的弟弟撞見後馬上報警。判決書顯示，罪犯李某某1951年生人，因違背婦女意願其行為已構成強姦罪，最終判處有期徒刑2年。

辦案民警介紹，警方以孫某某被強姦的案由與2022年發生的上一起強姦案併案偵查，正通過技術手段尋找犯罪嫌疑人，已排除近親屬作案可能，截至3月中旬已排除200多名重點人員，DNA鑑定都不是女嬰的生父，包括當年性侵孫某某的李某某。因為嫌犯作案時間與案發時間相隔近十個月，該案偵破難度較大，正擴大排查範圍加大案件偵辦力度。

目前，鞏義市婦聯、殘聯等多部門已介入此事，並啟動幫扶救濟措施。

相關報導昨天引來網民關注，一致要求嚴懲女嬰父親，並質疑為何女子懷孕都沒家人發現，卻能「突然產女」：「好可憐又一個孩子天崩開局」「什麽叫突然分娩，孩子是一下子就生下來的嗎」「突然產女，不用懷胎十月嗎」「女人可憐，孩子更可憐」「農村真的很多這種情況，希望國家能對這一塊重視」「建議對女嬰父親割以永治」。