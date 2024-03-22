我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

政府打擊科技巨頭 蘋果成第5宗反壟斷訴訟

俄羅斯AI美女「正在收割咱爸」 連中國年輕人也上當

中國新聞組／北京22日電
中國網路上有一大群「俄羅斯AI美女」。（取材自南風窗）
中國網路上有一大群「俄羅斯AI美女」。（取材自南風窗）

近來，中國各大社群平台上冒出了一群特別愛中國的「洋網紅」，有一大群是「俄羅斯美女」，也不乏看來帥氣的「俄羅斯大兵」，其中竟充斥著由AI批量產生的「數字洋人」，有的粉絲數甚至比「原型」帳號還多，而他們的目的就是帶貨，甚至欺騙愛情或詐財，不僅中老年人被騙，年輕人也受害。有網友憂心忡忡表示，「批量生產的俄羅斯美女，正在收割咱爸」。

據南風窗報導，烏克蘭網紅Olga Loiek近日就遇到了這糟心事。Olga Loiek金髮碧眼，面容精致，視頻多以芭比娃娃氣質造型做封面，分享自己的生命感悟，在YouTube的粉絲量僅一萬多。

今年1月底，Olga Loiek突然發現在平行宇宙中的「娜塔莎」 竟是另一個「自己」，她吃吃驚又憤怒地說：「有人克隆了我」。名為「娜塔莎進口食品」的帳號，以Olga Loiek的外形塑造了一個不存在的俄羅斯女子「娜塔莎」，其粉絲量有21萬，比「娜塔莎」的本體粉絲量還多數十倍。這樣的娜塔莎還不止一個，有的叫格蕾絲，有的叫安娜，她們的櫥窗都賣著各種俄羅斯商品。

Olga Loiek不是唯一的受害者，來自瑞典的網紅拉納布萊克利，也在中國擁有分身。事實上，只要一點素材，通過唾手可得的AI合成軟件，各式各樣充滿異國風情的美女，便會批量產生。中文互聯網上就有一群「俄羅斯美女」，用著Olga Loiek的臉和聲音，都自稱在中國生活多年，希望嫁給中國男人，接著便會向網友介紹各種俄羅斯特色產品。

AI博主的門檻其實並不高，只要找到一點點素材，即可快速生成。盡管發出來的視頻看起來比較模糊，人物濾鏡很重，但很多對AI技術不了解的網友依然會信以為真。特別是近來到處可見的「俄羅斯AI美女」，還衍生出以低至5、6元（人民幣，下同）的價格推出數字人定製業務，包含形象生成、聲音克隆和訓練等。

短視頻平台上的AI男博主@澤茜.。（取材自南風窗）
短視頻平台上的AI男博主@澤茜.。（取材自南風窗）

不僅俄羅斯美女是門流量好生意，俄羅斯大兵也不例外。去年6月，一位河南男子靠AI把自己包裝成了俄羅斯大兵「保爾·柯察鐵」。他假裝在前線戰鬥，用帶著一股子河南口音的「俄羅斯普通話」不斷向網友匯報戰況，言論極其荒謬前後矛盾，依然成功吸引了幾十萬粉絲的關注，光櫥窗裡的奶粉就賣出了38萬元，後來因為他IP一直顯示在河南等被揭發，最終帳號被封禁。

還有一類AI帳號同樣風靡，難辨真假的「數字洋人」，在鏡頭前分享一些心靈雞湯和老年生活方式。等到粉絲數量足夠多以後，它們就會開始帶貨。而面向年輕人的AI顏值博主、種草博主也開始批量出現，AI女博主人設可以是寶媽，是名媛，也可以是女學生，男博主則是精英、運動員、男學生。他們偽裝成正常帳號，每日模仿真人更新，讓人很難一眼看出真假。

比如博主澤茜，分享個人自拍為主，單調的視頻風格，卻因高顏值收獲了40多萬粉絲，最受歡迎的一條視頻斬獲180萬多讚。一條高讚評論是：好不容易心動了，你卻告訴我他是AI。目前，該帳號並未將自己標註為AI，但平台給出了提示，疑似AI合成，注意甄別。但即便是官方提示了，底下評論還是會有許多人詢問穿搭、首飾等商品。

「小姨妹」帶貨。（取材自南風窗）
「小姨妹」帶貨。（取材自南風窗）

還有一些在技術上製作更加粗糙的AI種草博主也在悶聲賺大錢。比如新榜披露的AI博主「春香」的粉絲數不到10萬，但已經累計售賣超11萬件商品。百萬粉 「小姨妹」在今年二月近30天預估帶貨5萬到7.5萬元左右。

「在AI換臉之前，其實也有人用P圖軟件和剪輯軟件來換臉，盜臉是個老問題，只是當前AI技術讓盜臉門檻更低，效果更好。」浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林表示，這是技術進步後必須面對的侵犯肖像權，誤導人臉識別侵害個人財產，或是詆毀造謠等問題，可以從技術層面加以改善，比如增加警示。

AI 俄羅斯 河南

上一則

北大研究生立遺囑「財產全捐母校」 排除母親繼承 原因令人唏噓

下一則

中國電競戰隊香港選手稱台灣為國家 遭指違規開除

延伸閱讀

俄國聯盟號太空船升空前20秒才緊急喊卡 航太局長反應超淡定

俄國聯盟號太空船升空前20秒才緊急喊卡 航太局長反應超淡定
秀肌肉吸眼球 46歲馬克宏勤練拳 曬精壯二頭肌

秀肌肉吸眼球 46歲馬克宏勤練拳 曬精壯二頭肌
俄羅斯稱攻下烏東托南克村 30多枚飛彈轟基輔

俄羅斯稱攻下烏東托南克村 30多枚飛彈轟基輔
俄羅斯防長宣布擴軍 年底前新編14個師和16個旅

俄羅斯防長宣布擴軍 年底前新編14個師和16個旅

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00
蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
北京發生一起黑色汽車衝撞非機動車道、傷及機車騎士及行人的突發事件，根據北京交警通報，現場多人受傷，駕駛已被控制，目前事故原因正在進一步調查中。(圖／取自「李老師不是你老師」X平台)

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

2024-03-19 11:15
李嘉誠旗下長江實業在上海普陀區所開發的「高尚領域」房源15日認購首日，樓盤銷售中心擠滿賞房的民眾。記者黃雅慧／攝影

李嘉誠8.5折賣上海樓盤？仲介：房價不存在打折銷售

2024-03-15 14:34

超人氣

更多 >
三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人

三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露