俄羅斯AI美女「正在收割咱爸」 連中國年輕人也上當

中國網路上有一大群「俄羅斯AI美女」。（取材自南風窗）

近來，中國各大社群平台上冒出了一群特別愛中國的「洋網紅」，有一大群是「俄羅斯 美女」，也不乏看來帥氣的「俄羅斯大兵」，其中竟充斥著由AI 批量產生的「數字洋人」，有的粉絲數甚至比「原型」帳號還多，而他們的目的就是帶貨，甚至欺騙愛情或詐財，不僅中老年人被騙，年輕人也受害。有網友憂心忡忡表示，「批量生產的俄羅斯美女，正在收割咱爸」。

據南風窗報導，烏克蘭網紅Olga Loiek近日就遇到了這糟心事。Olga Loiek金髮碧眼，面容精致，視頻多以芭比娃娃氣質造型做封面，分享自己的生命感悟，在YouTube的粉絲量僅一萬多。

今年1月底，Olga Loiek突然發現在平行宇宙中的「娜塔莎」 竟是另一個「自己」，她吃吃驚又憤怒地說：「有人克隆了我」。名為「娜塔莎進口食品」的帳號，以Olga Loiek的外形塑造了一個不存在的俄羅斯女子「娜塔莎」，其粉絲量有21萬，比「娜塔莎」的本體粉絲量還多數十倍。這樣的娜塔莎還不止一個，有的叫格蕾絲，有的叫安娜，她們的櫥窗都賣著各種俄羅斯商品。

Olga Loiek不是唯一的受害者，來自瑞典的網紅拉納布萊克利，也在中國擁有分身。事實上，只要一點素材，通過唾手可得的AI合成軟件，各式各樣充滿異國風情的美女，便會批量產生。中文互聯網上就有一群「俄羅斯美女」，用著Olga Loiek的臉和聲音，都自稱在中國生活多年，希望嫁給中國男人，接著便會向網友介紹各種俄羅斯特色產品。

AI博主的門檻其實並不高，只要找到一點點素材，即可快速生成。盡管發出來的視頻看起來比較模糊，人物濾鏡很重，但很多對AI技術不了解的網友依然會信以為真。特別是近來到處可見的「俄羅斯AI美女」，還衍生出以低至5、6元（人民幣，下同）的價格推出數字人定製業務，包含形象生成、聲音克隆和訓練等。

短視頻平台上的AI男博主@澤茜.。（取材自南風窗）

不僅俄羅斯美女是門流量好生意，俄羅斯大兵也不例外。去年6月，一位河南 男子靠AI把自己包裝成了俄羅斯大兵「保爾·柯察鐵」。他假裝在前線戰鬥，用帶著一股子河南口音的「俄羅斯普通話」不斷向網友匯報戰況，言論極其荒謬前後矛盾，依然成功吸引了幾十萬粉絲的關注，光櫥窗裡的奶粉就賣出了38萬元，後來因為他IP一直顯示在河南等被揭發，最終帳號被封禁。

還有一類AI帳號同樣風靡，難辨真假的「數字洋人」，在鏡頭前分享一些心靈雞湯和老年生活方式。等到粉絲數量足夠多以後，它們就會開始帶貨。而面向年輕人的AI顏值博主、種草博主也開始批量出現，AI女博主人設可以是寶媽，是名媛，也可以是女學生，男博主則是精英、運動員、男學生。他們偽裝成正常帳號，每日模仿真人更新，讓人很難一眼看出真假。

比如博主澤茜，分享個人自拍為主，單調的視頻風格，卻因高顏值收獲了40多萬粉絲，最受歡迎的一條視頻斬獲180萬多讚。一條高讚評論是：好不容易心動了，你卻告訴我他是AI。目前，該帳號並未將自己標註為AI，但平台給出了提示，疑似AI合成，注意甄別。但即便是官方提示了，底下評論還是會有許多人詢問穿搭、首飾等商品。

「小姨妹」帶貨。（取材自南風窗）

還有一些在技術上製作更加粗糙的AI種草博主也在悶聲賺大錢。比如新榜披露的AI博主「春香」的粉絲數不到10萬，但已經累計售賣超11萬件商品。百萬粉 「小姨妹」在今年二月近30天預估帶貨5萬到7.5萬元左右。

「在AI換臉之前，其實也有人用P圖軟件和剪輯軟件來換臉，盜臉是個老問題，只是當前AI技術讓盜臉門檻更低，效果更好。」浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林表示，這是技術進步後必須面對的侵犯肖像權，誤導人臉識別侵害個人財產，或是詆毀造謠等問題，可以從技術層面加以改善，比如增加警示。