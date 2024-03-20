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邯鄲3惡少事先挖坑 是預謀犯案 律師：受害人眼珠子都翻出來了

中國新聞組／北京20日電
代理律師講述屍檢時看到的情況， 稱頭、臉部多處重傷，一個眼珠已經翻出來。（取材自南方都市報）
代理律師講述屍檢時看到的情況， 稱頭、臉部多處重傷，一個眼珠已經翻出來。（取材自南方都市報）

河北邯鄲一名初中生被三名同學殺害案震驚社會。被害人律師19日透露，死者頭、臉多處重傷，「一隻眼珠子已經翻出來，非常恐怖、非常慘無人道，令人髮指」、「是不置孩子於死地絕不停手的狀態。」當地警方則稱，屍檢已結束，調查發現嫌犯為掩埋屍體分兩次挖坑，初步認定這是一起預謀犯案，但否認網傳有成人參與犯案，警方並誓言此案定要辦成「鐵案」。

影音來源：YouTube

此前媒體報導，13歲的死者王子耀3月10日被硬物打爛面部死亡，被埋在其中一名疑兇住所附近的廢棄蔬菜大棚。

央視新聞報導，河北邯鄲肥鄉區警方18日表示，案發後成立了由60多人組成的專案小組偵辦此案。目前，屍檢已結束，有很多證據。「這個案子肯定要辦成鐵案，每個細節都要仔細調查，仔細取證。」

針對網上「受害者被埋的坑深兩公尺」、「是否有家長協助犯案」等猜測，邯鄲市肥鄉區公安分局政工監督室主任李亞峰說：經技術部門勘驗，坑深只有56公分。網路上說有大人參與是不屬實的。

埋屍處位於廢棄蔬菜大棚，警方稱坑深56厘米，疑殺人前已開挖。（取材自央視新聞）
埋屍處位於廢棄蔬菜大棚，警方稱坑深56厘米，疑殺人前已開挖。（取材自央視新聞）

警方也表示，經過偵查，初步認定這是一起有預謀的犯罪案件。為掩埋屍體，犯罪嫌疑人分兩次在廢棄大棚進行了挖掘。「第一天（3月9日）挖過一次，然後到案發當天又在現場挖了一次。」

澎湃新聞報導，被害人一方代理律師19日講述屍檢情況，頭部血腫大概有幾處鈍物擊打，臉部大概有十處刀傷、鈍物的傷口，一隻眼睛的眼珠子已經翻出來了， 「非常的恐怖、非常慘無人道，令人髮指。」「他是不置孩子於死地絕不停手的狀態。」

南方都市報報導，死者家屬委託的律師臧梵清說，他18日凌晨陪同死者父親一起在殯儀館見證屍檢過程。「驗屍是從0時15分開始，一直到3時45分左右結束的，孩子的父親在這件事情上表現得非常堅強。他其實內心很痛苦，但始終堅持看了整個（屍檢）過程，我能感覺到他心裡非常煎熬。」

網上關注嫌犯將受到何種判刑，封面新聞報導，重慶志和智律師事務所律師張公典表示，由於三名嫌疑人都不到14歲，均是未成年，「按照刑法規定， 12歲到14歲的未成年人只有犯故意殺人罪、故意傷害致人重傷或死亡，並經最高人民檢察院核准才能夠追訴。至於面臨的刑事責任，最高為無期徒刑。」

另據德國之聲中文網報導，此案成為近日中國輿論關注的最大熱點。校園霸凌、留守兒童處境、刑事責任最低年齡都是關鍵字。據悉，被害學生王子耀的家人反映，王已經長期受到同儕欺凌，並被勒索錢財。王和三名涉事者皆為父母在外地工作的「留守」少年。

邯鄲13歲國中生被害案律師描述屍檢狀況，指多處外傷，肝臟有出血口，15到20天後...
邯鄲13歲國中生被害案律師描述屍檢狀況，指多處外傷，肝臟有出血口，15到20天後出報。（取材自南方都市報）

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