金融App被央視點名放高利貸 同程數科：尊重 不認可

央視3·15晚會曝光同程金融App透過層層套路，變相引誘消費者借高利貸。(取材自上觀新聞)

「不服」央視「3·15」晚會踢爆內容的企業還有同程數科。對於晚會稱同程金融App 通過層層套路，變相引誘消費者借高利貸的報導，一位同程數科副總表示：「尊重，但不認可。」她強調，禮品卡套餐銷售並非金融借款，是報導中的用戶急著用錢，將部分現金卡 變現，公司「很難去干預用戶如何去處理。」

據央視新聞報導，「3·15」晚會揭露同程數科涉及的項目是「借4萬元（人民幣，約5559美元）到手只有2萬多元？網路借貸套路深」，是晚會的最後一彈。受害人小李介紹，他使用了一款名為同程金融的App借錢，在App上購買禮品卡，通過商城回收渠道賣掉，填寫自己的收款帳戶，就能收到錢。

同程金融App為什麽不直接貸款 給消費者，非要繞這麽大個圈子呢？答案是可以套取受害者更多的錢財。

小李表示，他總共花4萬多元購買「禮包」，但「禮包」被商場回收後，實際到手只有2.8萬多元，因為「禮包」強行搭售了許多借貸者不會使用的低成本會員權益優惠券和其他虛標高價的實物商品。例如，其中一款潔面巾標價145元，廠家實際售價不到30元。

由於消費者是按分期一個月的方式購買「禮包」，因此，一個月後，消費者就得把買「禮包」的錢還給同程金融App，一番複雜的禮品包裝，一次改頭換面的回收變現，小李近三分之一的錢就這樣被同程金融App消化了，但還款的數額，卻是實實在在的4萬多元。

央視記者調查發現，被同程金融App套住的消費者還有很多，他們在網絡上投訴同程金融App這款變相高利貸的禮包產品。僅在一家投訴平台上，關於同程金融App的投訴就多達3萬6755條，內容包括：同程金融高利貸、同程金融捆綁銷售等。

同程金融隸屬同程數科旗下，該APP的開發公司為上海旅濟科技有限公司。

上觀新聞報導，對於晚會曝光的內容，同程數科一位副總的回應仍「嘴硬」稱「尊重，但不認可。」並否認了禮品卡屬於變相貸款的說法。

她強調，「禮品卡套餐銷售並非金融借款，禮品卡套餐中包含了禮品卡和相關的權益。我剛才也留意了報道中，用戶他因為急著用錢，放棄了權益，將部分現金卡進行了變現，說實話，這可能是用戶著急用錢，因此也很難去干預用戶如何去處理。」

目前，上海市浦東新區人民檢察院的檢察官已提前介入此案，在現場開展調查取證。