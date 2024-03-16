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中婚戀公司「虛擬人」誘有錢客戶 全程充滿話術

中國新聞組╱北京16日電
多家婚戀公司被點名詐騙；圖為世紀佳緣店透過暗藏的攝像頭，實時監控紅娘和消費者面談的內容。(取材自央視財經)
多家婚戀公司被點名詐騙；圖為世紀佳緣店透過暗藏的攝像頭，實時監控紅娘和消費者面談的內容。(取材自央視財經)

央視「3·15晚會」點名多家婚戀公司，利用憑空創造的「虛擬人」誘餌，由紅娘誘惑消費者上鉤，篩出有錢的客戶成「獵物」後，藉著紅娘的圍追堵截，讓消費者把婚戀平台當成擇偶唯一希望，再一步步收割，全程就是一個充滿話術的騙人陷阱。多家婚戀公司紛紛發表致歉聲明，表示暫停門店活動，全力配合調查。

央視財經報導，為了揭開婚戀公司亂象，記者先後通過珍愛網、世紀佳緣、戀愛課等多家婚戀公司面試，成為一名婚戀紅娘，開始專業培訓；意外的是，珍愛網紅娘的培訓主要內容是「話術」，拋「誘餌」是第一步。

珍愛網要求講師要這樣說，「千萬不要掛電話，因為有個女孩瀏覽你的資料了，那個女生身高168公分，身材很好，長得很漂亮…」大致說一到兩個優點讓客戶產生興趣。

戀愛課培訓的話術更簡單明瞭：「這個女孩看到你的資料挺感興趣，要求紅娘老師打電話給你，是女孩子要求我們打給你的。」

世紀佳緣門市店的員工同樣強調了上述內容。

講師表示，塑造一個「虛擬人物」，是新人快速上手的方法捷徑。「虛擬人」誘餌如果吸引了客戶，就完成銷售的「第一步」。接下來，講師要求紅娘篩選客戶有沒有錢。

原來在紅娘眼中，只有有錢的消費者才配得上他們接下來的服務。先虛擬人物拋「誘餌」，誘惑消費者上鉤，再對經濟能力進行篩選。紅娘接下來要做的，則是引君入甕。百合網世紀佳緣線下門店培訓講師說，要把客戶工作圈、朋友圈、親人圈、社交圈等都給堵死了，讓消費者把婚戀平台當成唯一希望，並強調，一定要把客戶當成「獵物」來看待。就這樣，在紅娘的圍追堵截下，消費者一步一步踏入紅娘設好的陷阱。只要掏錢，紅娘的目的就達成了。

按照這幾家公司的紅娘培訓課程要求，紅娘們基本都是用完美的「虛擬人物」吊胃口、篩選有錢客戶、破滅客戶其他希望，而這一切前戲都是為了讓消費者乖乖掏錢。

在這家世紀佳緣線下門店裡，記者還有更意外的發現。只要消費者到店面談，經理就會通過暗藏的攝像頭，實時監控紅娘和消費者面談的內容及進度。

消息曝光後，世紀佳緣、珍愛網等婚戀公司紛紛致歉，表示會暫停門店活動，全力配合調查。

多家婚戀公司被點名詐騙；圖為婚戀公司培訓講師正在上課。(取材自央視財經)
多家婚戀公司被點名詐騙；圖為婚戀公司培訓講師正在上課。(取材自央視財經)

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