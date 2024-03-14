我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

燕郊爆燃／央視直播被攆 記協罕發聲斥：通稿能代替現場報導嗎

記者廖士鋒／北京14日電
央視記者楊海靈13日直播採訪時，被黑衣人阻攔。（取材自紅星新聞）
央視記者楊海靈13日直播採訪時，被黑衣人阻攔。（取材自紅星新聞）

河北三河市燕郊鎮13日發生爆燃，許多中國記者趕赴現場報導，但傳出遭當地官方粗暴對待，對此中國記協罕見發聲批評，強調「正當採訪是記者的權利」，並提出三項質疑：「記者應該進行採訪嗎？記者是添亂嗎？一紙通稿真能代替現場報導嗎？」，要求地方政府「不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。事件經過輿論發酵，當地官方14日發通報道歉。

目前河北燕郊爆炸案，據央視新聞消息，已救援出28人，事故導致2人死亡，26人受傷。傷患已被送至醫院，大多數為輕傷。

不過現場採訪似乎遭遇當地官方的阻撓，此前網路已經流傳央視記者楊海靈13日直播採訪時被黑衣人阻攔，以及衣服上有CMG（中央廣播電視總台）圖樣的記者，被十幾個人用力推擠的畫面傳出。

就網路流傳央媒記者在燕郊採訪被「黑衣人」阻攔、「推搡」，中國記協（中華全國新聞工作者協會）13日晚間在官方微信發文指出，「記者應該進行採訪」，如此重大的公共安全事故，民眾都在期盼了解更多資訊。記者用專業的鏡頭記錄災情實況、救援經過，可以最大程度回應民眾關切，制止謠言傳播。

文章更直言，一紙通稿不能代替現場報導。因為「若沒有媒體記者，公眾會怎樣尋找答案？一是看官方發布的通稿，二是看互聯網上廣泛流傳的各種資訊。但官方通稿不會面面俱到，互聯網傳資訊易滋生謠言，媒體對資訊的補充顯得尤為重要」。

文章最後強調，重大突發事件發生過後，「有關政府除了要全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡，妥善安置受災群眾，保障群眾基本生活，也要為記者採訪提供便利，不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。

除了中國記協，環球時報前總編輯胡錫進也發文痛批當地官方，強調堅決反對當地警察阻撓報導，並且驅離記者。

前南方周末記者褚朝新昨天也在微信發文指「終於連央視的記者都被攆出了新聞現場」，指很多突發新聞的現場，央視記者一般都會受到「優待」，被破例允許進入現場。

中央社報導，一份由「廊坊三河市燕郊鎮爆燃事故處置指揮部」14日發出的通報表示，「在救援初期，現場工作人員與媒體記者一直保持良好互動」。但後來專家組發現，事故現場仍存天然氣洩漏風險，建議所有非救援人員全部撤離到「警戒線以外」。

通報說，指揮部當時對仍堅持在現場採訪的記者進行了強行勸離。「由於一線工作人員溝通能力不強，方式方法粗暴簡單，引發了記者朋友的誤解和輿論的質疑，產生了不良社會影響。」指揮部立即對相關人員進行了嚴厲批評。

通報說，指揮部未能統籌好保障現場安全與保障記者採訪需要的關係，暴露出自身工作中的不足，對此深感自責，對央視等媒體記者表示歉意。

「中國記協」13日罕見發聲批評燕郊地方政府阻撓記者採訪。（記者廖士鋒／攝影）
「中國記協」13日罕見發聲批評燕郊地方政府阻撓記者採訪。（記者廖士鋒／攝影）

微信 天然氣

上一則

燕郊爆燃／炸雞店駁禍首 喊冤：沒用燃氣 燃氣公司：管道沒問題

下一則

「好像戰場」河北燕郊爆燃7死27傷 巨大火球騰空 炸毀多建築

延伸閱讀

河北燕郊爆炸案擴至7死 當地政府對粗暴攔阻媒體致歉

河北燕郊爆炸案擴至7死 當地政府對粗暴攔阻媒體致歉
迪麗熱巴驚傳骨裂 春晚美艷起舞 竟是摔倒後忍痛演出

迪麗熱巴驚傳骨裂 春晚美艷起舞 竟是摔倒後忍痛演出
圖輯／3年內第三起事故…河北燕郊一棟建築爆炸增至2死26傷

圖輯／3年內第三起事故…河北燕郊一棟建築爆炸增至2死26傷
河北燕郊爆炸案連央媒採訪都被阻撓 中國記協罕見發聲批評

河北燕郊爆炸案連央媒採訪都被阻撓 中國記協罕見發聲批評

熱門新聞

比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
方浩明向王毅提問。(取材自上觀新聞)

被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了

2024-03-08 08:00
救援隊發現失聯被困驢友（圓圈處）。（取材自極目新聞）

用最後一絲力氣吹哨 秦嶺失聯5天驢友獲救

2024-03-06 07:30

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用