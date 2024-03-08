190多斤驢友滾下大明山懸崖 30多人接力7小時救出：九年來最難救援

小陳從懸崖壁滾落到溪水中，圖為事發現場。（取材自都市快報橙柿互動）

20多歲男子小陳3月3日和八名網友徒步穿越大明山，卻在途中從懸崖壁滾落到溪中骨折。警消獲報後趕往營救，但因當地屬未開發區域，又遇積雪濕滑難走，且小陳體重190多斤（約95公斤多），從崖底吊上去有安全顧慮，從山路抬也很難，最後只能抬著小陳順著峽谷下去。30多人接力7小時終將小陳救下山。救援隊長稱「這是九年救援中，最有難度的一次。」

據都市快報橙柿互動報導，來自江蘇的小陳和八名網友一行從安徽三陽鎮上山，計畫徒步穿越浙江省杭州市臨安大明山。一路攀登時，小陳突然腳下一滑，從80多米高的懸崖壁滾落到溪水中，無法動彈。同伴找到時，小陳已經痛得無法說話，同伴打電話報警求助。

救援人員初步查看小陳傷勢。（取材自都市快報橙柿互動）

昌化派出所民警聯動消防、鎮村幹部以及狼行公益救援隊等30多人趕往營救。牽牛崗海拔1483米，是大明山頂峰，屬於未開發區域，上山只有小道，山頂積雪，山路濕滑難走。救援人員穿著冰爪，拄著登山杖小心前行。下午4時30分，在懸崖底找到小陳和他的朋友。小陳意識模糊，身體被溪水浸泡，初步確定有大腿骨折，肋骨可能骨折，肩膀等多處擦傷等傷勢。

救援人員運送小陳。（取材自都市快報橙柿互動）

考量小陳有190多斤重。如果從崖底吊上去，無法確保安全，懸崖上面還有懸崖。從山路抬也很難，因為大家都是扒開灌木叢一步步爬上來的，最後只能順著峽谷下去。救援人員跳入冰冷刺骨的溪水，將小陳抬至擔架上，並用錫箔紙、睡袋把他包裹嚴實，用救援繩固定。大家一起高喊：「一二！用力！一二！用力！」終於將小陳擡至安全區域。

7個小時後，小陳被成功救下山，送上等候多時的救護車。經醫院診斷，小陳兩根肋骨骨折，右側大腿骨折錯位，全身大面積挫傷，目前正在醫院治療。

救援人員運送小陳。（取材自都市快報橙柿互動）

「這是9年救援中，最有難度的一次。」隊長沈曉斌說，小陳從這麽高的懸崖滑落，可能是他背的雙肩包起到緩衝作用，如果直接掉入崖底，兇多吉少。

沈曉斌表示，臨安境內，大明山、清涼峰、浙西天池內都有峽谷，容易發生人員從懸崖滑下受傷情況。天目山多為山脈地形，容易迷路。目前大部分求助的是在社交平台認識的網友，被帖子內容吸引而相約同行，「這樣的準備不充分也不專業，如果出行，要找專業戶外團隊，選擇正規線路報名參加」。