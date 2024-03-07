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西國高知女 為假羅雲熙拋夫棄子 遇詐如靳東案翻版

中國新聞組／北京7日電
西班牙一名已婚婦女險為「假羅雲熙」拋夫棄子，圖為羅雲熙「長月燼明」劇照。（取材自微博）
西班牙一名已婚婦女險為「假羅雲熙」拋夫棄子，圖為羅雲熙「長月燼明」劇照。（取材自微博）

西班牙媒體報導稱，一名約50歲、已婚已育、受過高等教育的西班牙女子遭遇殺豬盤，被冒充中國男星羅雲熙的騙子欺騙感情，有如靳東案翻版；她表示，「我知道這一切聽起來都很瘋狂，看起來很超現實，任何人都會認為這是一個白癡才會上當，但事實就是如此。」

影音來源：YouTube

橙柿互動報導，這名受害人說，她看了電視劇「長月燼明」，並在Instagram上關注了「羅雲熙」帳號。一個月後，她收到了一條這個帳戶發來的私信（其實是另一個假帳號）。「Luo Yunxi」在信息中感謝她對他事業的支持，「非常感謝你對我事業的支持，很高興知道我有一個如此忠實的粉絲」 ，後面還附了一個愛心符號。

這讓受害人很激動，隨後，兩人交談越來越頻繁，就這樣持續了兩個多月，某天，騙子甚至邀請她到中國見面，受害人甚至表示願意為他拋夫棄子；然而，當對方宣稱要去旅行時，女子發現騙子所言地點與羅雲熙官方平台發布信息不符，進而識破騙局。

據報導，受害人指出，儘管沒有被騙財物，但她還是覺得很受傷：「我愛上了一個不存在的人，一度還認為自己瘋了，但事實就是這樣。我所經歷的都不是真實的，但我付出的情感卻是真實的。」

有網民表示，「看來國外也要推廣反詐APP，明顯反詐意識不強」、「重點是羅雲熙不會說西語吧，哈哈」、「想到那個假靳東事件」。

西班牙女子與「Luo Yunxi」的聊天紀錄。（取材自橙柿互動）
西班牙女子與「Luo Yunxi」的聊天紀錄。（取材自橙柿互動）

殺豬盤

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