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博主告莫言抹黑歷史 索賠15億 學者不忍了：教育失敗

中國新聞組／北京3日電
諾貝爾作家莫言被指抹黑歷史挨告，遭索賠15億。(中新社)
諾貝爾作家莫言被指抹黑歷史挨告，遭索賠15億。(中新社)

擁有20萬粉絲的微博帳號「說真話的毛星火」近日控告曾獲諾貝爾獎的作家莫言，稱其著作涉嫌抹黑抗日歷史等，列出「十大罪狀」要求莫言公開道歉，並請求判決「封殺莫言」同時索賠15億元（人民幣，下同，約2億美元）。此舉獲部分愛國網民支持，也引來學者批評是「教育失敗」，前媒體人胡錫進稱這是流量鬧劇也挨告，許多大V和自媒體紛紛「參戰」，砲火四射也衝上熱搜。

綜合媒體報導，「說真話的毛星火」2月14日在微博就「起訴莫言」發起投票，一萬多人中有9000多票支持。2月22日，其貼出去法院立案的排隊號碼票據，稱代表15億中國人起訴莫言。

其在起訴書中列舉了莫言十大罪狀、26條罪名，並提出五項訴求。指控莫言的小說「紅高粱家族」和「豐乳肥臀」涉「美化侵略戰爭」「貶低中國人民」及抹黑抗日歷史等，違反英烈保護法，要求莫言向全國人民道歉，賠償全體國人名譽損失費15億元，並請求法院判決「封殺莫言」，禁止市場再出版莫言書籍等，還倡議「上街散步」、暴力手段懲罰莫言。

莫言是第一位獲得諾貝爾文學獎的中國籍作家，多部作品具有魔幻寫實色彩。

據中央社報導，「說真話的毛星火」的言行引發不少人反感，也引來不少大V和自媒體紛紛加入戰火。微信公眾號「報人劉亞東A」刊文表示，「紅高粱家族」出版發行己有幾十年，「如果有問題，早就被發現了」。有自媒體發文指此事荒謬，「明明存在醜，卻不容許作家暴露醜，揭示醜，譴責醜」，這分明只是在博人眼球、提高網路流量。

同濟大學人文學院教授張生2月24日發文表示，身為作家和教授，有必要為莫言一辯，否則未來有更多作家會被告，他自己也可能因言獲罪。這些年來，中國社會愈來愈不寬容，又愈來愈充滿禁忌，其中尤以所謂的「歷史政治正確」為禁忌甚。這些人又把矛頭指向莫言，他悲哀地感到這些年教育失敗，因為學生學會了「非此即彼的惡毒告密和動輒使用政治和法律手段來陷害他人，並且對一切與自己不一樣的思想和文化都充滿了仇恨」。

中國官媒環球時報前總編輯胡錫進也在2月27日於微博發文批這是一場個人用「打莫言」自我炒作的鬧劇。「說真話的毛星火」第二天發長文表示要控告胡錫進，「用法律為所有愛國人民討回公道」，當天迅速漲粉。胡錫進在當晚及2月29日再發文稱「網上『專找漢奸打』」該停了！」回批。

中國網民有人支持「說真話的毛星火」控告莫言，其中多數是以「愛國」為出發點，也有網民認為所謂愛國不能無限上崗。地方官媒「河南日報」旗下頂端新聞評論稱，起訴莫言是文學爭議引發的法律鬧劇。

微博 諾貝爾獎 微信

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