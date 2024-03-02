加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

在加拿大 攻讀博士的中國留學生雷震寰（Zhenhuan Lei，音譯）在搏擊賽中被打成植物人。他的母親指控，對手是職業拳手，卻被分配新人組，兒子受傷後仍被要求繼續出賽，她憤而將舉辦方及裁判等告上法庭。雷震寰是獨子，出自單親家庭，家人無法支應官司費及醫療費 ，已有眾籌平台為這對母子籌款。

來源：YouTube

都市快報報導，資料顯示，雷震寰已經在加拿大哥倫比亞省五年。2016年，在滑鐵盧大學讀本科，同時在北京交通大學做交換生。2020年開始在UBC大學讀研究生，出事時正在攻讀化學博士學位。

去年10月，雷震寰參加在西蒙菲莎大學舉辦的「踢拳（kickboxing）錦標賽」。主辦方宣稱，該賽制是一種「連續三輪輕踢」項目，是更安全的跆拳道 類型，旨在為業餘愛好者和有專業經驗的違禁運動員舉辦。

組織者承認，一名剛從泰國比賽歸來的職業運動員與雷一起被列入新手組。訴訟稱，兩人對打時，這名運動員在比賽規則之外對雷進行了多次擊打，但裁判沒有介入。雷輸掉比賽並顯示出受傷，但又接連打了兩輪比賽，之後他開始嘔吐，意識不清。

訴訟稱，組織者沒有準備好足夠的醫療服務，90分鐘後救護車才趕到。實際上，雷是急性硬膜下血腫——腦出血，「在這種情況下，每一分鐘都至關重要」。

雷媽媽說，雷震寰現在整天躺在床上，盯著天花板看，「我擔心如果我不在身邊會發生什麽，誰來照顧他，我每天都充滿焦慮和絕望」。

加拿大重症醫療費較高，雷媽媽去年10月飛抵加拿大後，已於本月帶兒子飛回北京治療。GoFundMe緊急建立了一個頁面來幫助這個家庭支付醫療費用，目標為25萬加幣。

雷媽媽在聲明中說，「我的兒子在單親家庭長大，他是我唯一的孩子。我所有的努力都傾注在他身上，把他培養到這一步並不容易。就在他即將完成博士學位時，希望破滅了。現在，我必須踏上另一段旅程，在他生命的後半段照顧他。」