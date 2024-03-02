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加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

中國新聞組／北京2日電
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大攻讀博士的中國留學生雷震寰（Zhenhuan Lei，音譯）在搏擊賽中被打成植物人。他的母親指控，對手是職業拳手，卻被分配新人組，兒子受傷後仍被要求繼續出賽，她憤而將舉辦方及裁判等告上法庭。雷震寰是獨子，出自單親家庭，家人無法支應官司費及醫療費，已有眾籌平台為這對母子籌款。

來源：YouTube

都市快報報導，資料顯示，雷震寰已經在加拿大哥倫比亞省五年。2016年，在滑鐵盧大學讀本科，同時在北京交通大學做交換生。2020年開始在UBC大學讀研究生，出事時正在攻讀化學博士學位。

去年10月，雷震寰參加在西蒙菲莎大學舉辦的「踢拳（kickboxing）錦標賽」。主辦方宣稱，該賽制是一種「連續三輪輕踢」項目，是更安全的跆拳道類型，旨在為業餘愛好者和有專業經驗的違禁運動員舉辦。

組織者承認，一名剛從泰國比賽歸來的職業運動員與雷一起被列入新手組。訴訟稱，兩人對打時，這名運動員在比賽規則之外對雷進行了多次擊打，但裁判沒有介入。雷輸掉比賽並顯示出受傷，但又接連打了兩輪比賽，之後他開始嘔吐，意識不清。

訴訟稱，組織者沒有準備好足夠的醫療服務，90分鐘後救護車才趕到。實際上，雷是急性硬膜下血腫——腦出血，「在這種情況下，每一分鐘都至關重要」。

雷媽媽說，雷震寰現在整天躺在床上，盯著天花板看，「我擔心如果我不在身邊會發生什麽，誰來照顧他，我每天都充滿焦慮和絕望」。

加拿大重症醫療費較高，雷媽媽去年10月飛抵加拿大後，已於本月帶兒子飛回北京治療。GoFundMe緊急建立了一個頁面來幫助這個家庭支付醫療費用，目標為25萬加幣。

雷媽媽在聲明中說，「我的兒子在單親家庭長大，他是我唯一的孩子。我所有的努力都傾注在他身上，把他培養到這一步並不容易。就在他即將完成博士學位時，希望破滅了。現在，我必須踏上另一段旅程，在他生命的後半段照顧他。」

雷媽媽把批准該比賽的加拿大西部武術錦標賽（它的批準並不能代替哥倫比亞省的比賽監管）及其他列名的主辦方，比如世界空手道和跆拳道聯盟，及舉辦地西蒙菲莎大學，一起告上了法庭——同時起訴了幾名裁判和那位職業拳手。

在加拿大攻讀化學博士的中國留學生雷震寰參加搏擊比賽被前職業選手打成植物人。(取材...
在加拿大攻讀化學博士的中國留學生雷震寰參加搏擊比賽被前職業選手打成植物人。(取材自都市快報）

加拿大 醫療費 跆拳道

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