「挖呀挖黃老師」下海、價碼3萬？當事人出面了

黃老師在視頻中說，她已收集黃謠證據報警。（視頻截圖）

去年因一首「挖呀挖」兒歌在網上走紅的幼兒園黃老師黃瓊，歷經網暴沉潛多時後又被造黃謠。有網民稱黃老師已「下海」，價碼3萬（人民幣，下同），還將自稱與黃老師「交易」視頻發網上。此消息經報導後，社交平台引起3億多次的關注和討論，多數網民批評造謠行為，也有人「蹭熱點」。黃老師說謠言造成她和家人很大的精神傷害，已經報警。

據封面新聞報導，2月28日，武漢 幼兒園黃老師疑被造黃謠，引起廣泛關注。網上流傳的微信 聊天紀錄中，一個備註名稱為「天旺」的成員，向其他群成員炫耀，稱「你猜猜我約到誰了」「剛開始還跟我裝，加到3萬才出來」，隨後將黃老師的社交帳號截圖發在群裡，其他群成員提出質疑，該網民又發出一段自稱偷錄的視頻，「千萬別外傳，容易出事」。

該信息在多個不同的社交平台傳播，引發不少網民到黃老師帳號下留下不友善的言論，甚至對幼師職業進行損毀。也有大量網民留言反駁，截圖中人物與黃老師「根本不像」，「黃老師視頻中胳膊上根本沒有文身」「造黃謠可恥」「建議報警」。還有不少人「蹭熱點」，在評論區推廣軟件，故意引導網民下載。

對此，黃老師所在的幼稚園有教師表示，黃老師目前已經離職，不再是該校教師。28日下午，黃老師的家人表示，這段時間黃老師因為孩子生病忙得焦頭爛額，這些謠言廣泛傳播，讓她和家人受到很大的精神傷害，「我們已經對相關帳號做了一些取證，報警了，現在正在派出所做筆錄。」

黃老師並在當天於微博 發布視頻回應被造黃謠表示，沒想到自己成為媽媽、照顧嬰兒期間，又經歷網路造謠，大量網民湧入她的社交媒體留言狂問下海價碼，讓她忍無可忍。原以為清者自清不須理會網民造謠，但「今天髒水向自己潑來的時候，我才發現清者自清是沒有用的，網路也不是法外之地」，她已經搜集截圖證據去報警並作筆錄，將配合警方調查。

網傳微信聊天紀錄中，備註名稱為「天旺」的成員向其他群成員炫耀稱約到了黃老師。（取材自封面新聞）

她同時呼籲網民，請讓法律保護自己，人生是自己的，「只要你不想，世界上就沒有受害者，沒有任何人可以將你傷害」，盼望未來每個人都不用再陷入「自證危機」。黃老師的回應讓不少網民直呼「心疼」，要求警方嚴查造謠者。

2023年初，武漢某幼兒園特色課老師黃瓊唱「挖呀挖」兒歌，半年漲粉500萬，單平台粉絲超過700萬，日常直播在線人數均超10萬人，此後還在湖北衛視春晚舞台演唱「挖呀挖」。隨後有網民質疑她是網紅公司策畫包裝的，一場直播賺了幾百萬元，甚至批評她的外貌是因為濾鏡等等。

2023年5月，黃老師在直播中關閉打賞，稱自己沒有團隊和公司，對走紅以及各種質疑始料未及；從沒標榜過「挖呀挖」是自己的原創歌曲，直播中確實收到過打賞，但沒有百萬。她的帳號在2023年12月31日之後沒再更新，留下商務合作聯繫方式。她另外開啟了個人小號，目前粉絲量2.8萬人。

天眼查信息顯示，近一年內已有329家經營主體以「挖呀挖」為關鍵字註冊成立公司，其中包括教培行業、商貿公司、建築公司、傳媒公司等，還有日用品店、垃圾回收公司等。另外還有158個「挖呀挖」「挖呀挖呀」等相關的商標註冊申請記錄，涵蓋了方便食品、建築器材、衣帽服飾、飼料種籽等多個領域，都處於「商標無效」「等待資質審查」「申請中」狀態。