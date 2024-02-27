未成年湖北女 實名舉報遭警強暴 派出所：不傳謠

女孩手持身分證實名舉報。（取材自縱覽新聞 ）

一名女孩日前在網路上發影片實名舉報，表示自己2023年9月在湖北武漢 黃陝區盤龍城經濟開發區派出所遭到民警吳某強暴，當時她未滿18歲，她曾多次報警，但此事一直未處理；對此，該派出所工作人員回應，「不信謠，不傳謠」。不少網友回應稱，「還沒調查清楚為啥就定義是謠？」

縱覽新聞報導，影片中，手持身分證的女孩自稱叫于某軒，表示要實名舉報武漢盤龍城經濟開發區派出所民警吳某，2023年9月在派出所辦公室強暴她，當時她未成年，女孩稱吳某還曾收賄、打人。

身分證顯示，于某軒的出生日期為2005年12月，住址為遼寧調兵山市。于某軒表示，她反映的情況如有編造陷害，願意承擔法律責任。她說自己不是為了要錢，只希望有單位能受理此事。于某軒說曾多次報警，還曬出在網路上檢舉反映的截圖，截圖顯示「市公安局辦理中」，卻一直沒有人處理，他說吳某還對她進行電話威脅。

據報導，武漢市公安局黃陂區公安分局工作人員表示，還沒有關注到網路上對警員吳某的舉報，會把此事反映給網安大隊。而該派出所工作人員表示，該所的確有一名叫吳某的民警，但對於網上關於吳某的舉報，工作人員僅回應，「不信謠，不傳謠」。有網友看了派出所的回應，紛紛表示不滿，「一個姑娘拿著一生的名譽來舉報，官方居然還有臉說不傳謠，不信謠？」