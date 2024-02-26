前女足門將趙麗娜直播遭網暴 粗口嗆黑粉

趙麗娜在直播間失控。（取材自微博）

前中國女足門將趙麗娜近期也成為直播主，帶貨宣傳產品，怎料帶貨過程中，不斷遭酸民嗆聲，讓她瞬間變臉，失控在直播間激動飆粗口，怒斥黑粉：「我拿過亞洲盃冠軍退休 接個代言怎麼了！」評論區有粉絲指，因有黑粉質疑趙麗娜接代言、網路募捐的錢並非用於足球 公益項目，而是進了自己的口袋，導致趙麗娜情緒崩潰落淚。

趙麗娜在直播中哭著說，「我踢了24年足球，我打過奧運會，我打過世界盃，我他X的拿過亞洲盃冠軍，你們憑什麼在網上就說這些逼逼賴賴的話？」

針對外界一度稱「中國女足不賺錢」，趙麗娜直言，「女足隊員賺不到錢，全世界都在說，女足隊員再怎麼努力賺不到錢。」但她從沒說過自己很窮，說過自己清楚賺不到錢嗎。她表示，「我退休了，我不過就是接個代言，直播間跟主播互動一下怎麼了？」

趙麗娜還透露在新疆 喀什建球場，表示「我有苦我往肚子裡咽，我們去喀什一個來回兩個來回的飛，飛一次六小時，我們建球場，我天天直播為了籌款怎麼了？這錢是進我口袋了是嗎？都給你們慣的，真的是覺得網路讓你們為所欲為了是嗎？」

趙麗娜再發文回應：「我想去100所偏遠地區的小學，建球場、上足球課，成為一個可以帶孩子們踢足球的教練。絕對不會就這樣放棄我所堅持的東西。」

綜合媒體報導，1991年出生的趙麗娜是前中國國家隊女足球員，司職門將。2023年4月，趙麗娜宣布退役。退役後，趙麗娜投身足球公益事業，與公益平台開啟「星球計畫」。趙麗娜在本次直播中提到的籌款正是指該計畫，通過網上募捐為偏遠地區小學建足球場、捐贈足球裝備等。