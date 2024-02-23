外甥初二理髮 觸「死舅」禁忌？ 舅媽提告殺人罪被駁
劉姓男子在大年初二與舅舅因髮型發生爭執，氣得當天就去理髮店理髮，沒想到當晚舅舅酒後騎車發生車禍過世。悲憤的舅媽認為丈夫是因劉男故意觸犯「正月理髮死舅舅」的民俗禁忌而死，控告外甥故意殺人，並要求賠償100萬人民幣(約14萬美元)。法官認定，所謂「死舅」應是「思舊」的諧音，舅舅之死與外甥理髮無關，駁回舅媽的訴訟請求。
來源：YouTube
中新網報導，劉兵被舅舅嫌棄髮型過於邋遢，一氣之下，就去理髮店理髮。然而，就在劉兵理髮當晚，舅舅酒後騎車發生車禍，不幸離世。劉兵隔天得知前往弔唁，被舅媽憤怒指責，認為劉兵不該在正月初二去理髮，因為會「死舅」。舅媽公安機關控告劉兵間接故意殺人未果後，又至民事法院告劉兵，要求劉兵賠償100萬。
法院審理認為，車禍原因是舅舅酒駕導致意外身亡，與劉兵正月初二理髮無任何關係，所以駁回舅媽的訴訟請求。
報導指出，#外甥正月理髮舅舅去世成被告#衝上熱搜，引發網友熱議。網友說「這不是一句調侃嗎？居然有人當真」、「正月不能理髮是為了思舊，跟舅舅沒有關係」。
資料顯示，「正月理髮死舅舅」說法有兩種來源，一說源自清兵入關時的「剃髮令」，滿人要求漢人剃髮留辮，但民間認為「身體髮膚受之父母」，於是用各種理由搪塞不剃，被認為是「思舊」。結果以訛傳訛，「思舊」被傳成了「死舅」。
另一說源自1921年1月民國頒布的「剪辮令」而起，稱經過清朝200多年統治，留辮子成為很多人的習慣，不願意剪，「剪辮令」實施恰逢正月，於是「剃頭思舊」傳成了「剃頭死舅」。
上述兩種說法都未獲官方認定。
網友評論說「如果這個頭是舅舅親自幫外甥理的，那這舅舅算不算自殺」、「什麼理髮店這麼卷，大年初二居然營業」、「天下之大無奇不有，這可叫天下的舅舅們如何是好，娶個好舅媽真難呀」、「舅媽確實不對，但是外甥腦子也不好，初二你去剪什麼頭。」、「初二理髮犯法嗎」、「那正月植髮是不是就可以復活他」、「這麽奇葩的理由怎麽能立案」。
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