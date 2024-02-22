重慶男提離婚訴訟 要求分割孩子26萬壓歲錢 法院1理由駁回

壓歲錢示意圖。（取材自澎湃新聞）

未成年子女收到壓歲錢，所有權是父母還是自己的？在中國近日一項判例中，法院認定，壓歲錢是長輩基於親屬關係對晚輩進行的財產性贈與，應歸未成年人本人所有，未成年人的監護人無權隨意處分被監護人的財產，更不能據為己有。

據澎湃新聞引述重慶市江北區人民法院微信 號2月20日公布的一項判例指出，2007年，蔡某和王某登記結婚，並於2012年、2014分別生育長子蔡某甲、次子蔡某乙。但因夫妻在孩子教育等問題上愈發分歧及爭吵，2020年初，王某帶兩個兒子離開與蔡某共同居住處，與王某父母共同生活，同年4月、7月，王某、蔡某曾分別提起離婚訴訟都被法院駁回。

分居四百多天後，蔡某再次提起離婚訴訟，並要求分割夫妻共同財產及蔡某甲、蔡某乙名下相應銀行存款，其中蔡某甲、蔡某乙名下的存款是二人成長過程中接受他人贈與所得，共計26萬餘元人民幣。

法院認為，當事雙方夫妻感情確已破裂。對蔡某要求離婚的訴訟請求予以支持。蔡某與王某的夫妻共同財產由二人平均分割，但對蔡某要求分割蔡某甲、蔡某乙名下存款的請求不予支持。依民法典，上述存款是長輩基於親屬關係對晚輩進行的財產性贈與，應歸未成年人本人所有。壓歲錢並不是夫妻共同財產，駁回該項訴訟請求。宣判後，雙方均未上訴。

報導指出，在離婚案件中，夫妻雙方均不能以監護人的身分要求分割屬於未成年人的合法財產，只能由法定監護人代為管理。受傳統觀念影響，父母對於未成年子女的財產權利缺乏重視，實踐中將未成年子女「壓歲錢」等財產據為己有的現象時有發生，因此父母應當具有相應的意識，以身作則保障未成年人包括財產權在內的各項權利。