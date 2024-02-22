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太驚悚…鄭州1海洋館潛水員溺亡 遊客全程目擊：以為是假人

中國新聞組／北京22日電
鄭州一海洋館潛水員在館內溺亡，多名遊客全程目擊。（取材自揚子晚報）
鄭州一海洋館潛水員在館內溺亡，多名遊客全程目擊。（取材自揚子晚報）

近日有網民發帖稱，春節假期期間，河南鄭州海昌海洋館一名潛水員在企鵝池作業時溺亡，當時有七八名遊客全程目擊，發現後向館方反映未獲回應，一度以為是假人。館方後來直到十多分鐘後才將他救起，最終急救無效。由於事發一星期才曝光，且館方稱「此事已經結束，正在複盤」，引來大批網民怒罵「冷漠看著他死後又冷血回應」，並質疑館方隱匿。

據揚子晚報報導，網民發帖的圖片顯示，在海洋館內，一名連接著管線的潛水員跌落在館內水池底部，在海洋館通道內，有約七八名遊客目擊到當時的現場情況，隨後有六七名工作人員對溺水潛水員進行救援。

該名網民表示，他們當時以為是工作人員溺水，問海洋館的工作人員也沒有回應，一度以為在水底的是個假人。潛水員在水裡待了十多分鐘以後才被人救起進行心肺復甦並緊急送往醫院。

鄭州海昌海洋旅遊度假區工作人員昨證實春節假期期間有潛水員在館內溺亡的消息，「目前這個事情已經處理完了，具體是如何處理的我並不是很清楚，我們內部也在對這個事情做一些複盤。因為所有的事情肯定是在運行的過程中去不斷調整的。」

有網民自稱是該海洋館的員工，爆料指館內每個潛水工作人員都會進行OW（Oper Water，開放水域潛水員課程）培訓，但要求不嚴格，隨隨便便就過了，並不發證，而且大部分人是不會游泳的，也沒有潛伴，外面也沒有人看著工作。對此。該名工作人員表示，傳言不一定正確。

對於館方的回應，大批網民怒批該海洋館稱「正在『複盤』」是「好冷漠的工作用語」「這是一條人命耶」「記好了這個名字，別去，避雷，萬一你在裡面發生了什麼意外，他們可不會管哦，會很冷漠的看著你死哦。」「一個活生生的人溺死了沒人救還被說成假人，這都快一個星期了才爆出來，好小子你壓熱度壓的真厲害」「一直壓著熱搜，怕影響春節假期的生意吧」。

有網民要求必須「嚴查到底」，批評海洋館毫無警覺。也有網民稱，這無異「死亡直播」，「這名員工好可憐，看到這一幕的遊客心裡也還有陰影了」。

鄭州 河南

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