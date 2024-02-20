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夾水果摩擦下體…廣州女網紅海底撈拍情色片被拘 黑歷史遭起底

中國新聞組／綜合報導
網紅安琪兒在廣州海底撈包廂內拍攝不雅視頻，遭警方刑拘。(取材自微博)
網紅安琪兒在廣州海底撈包廂內拍攝不雅視頻，遭警方刑拘。(取材自微博)

廣東廣州芳村網紅女主播「安琪兒」日前到一家海底撈包廂拍攝情色影片，更用筷子夾水果摩擦下體，引發爭議，海底撈隨即報警。廣州市公安局荔灣區分局19日發布通報指，涉案40歲曾姓女子已被刑拘，另外有3名男子因與曾女拍攝多部淫穢影片及圖片並通過網路傳播，同樣被拘。

香港01報導，通報指，今年2月14日下午，廣州荔灣警方接到某餐飲店負責人報警，稱有一名女子在其店內拍攝不雅影片，並在網上傳播。網傳影片顯示，「安琪兒」脫掉外套後，裡面僅穿著一套紅色性感肚兜，然後拿起筷子夾起火龍果並拿到下體摩擦，接著吐舌舔拭。

「安琪兒」坐擁抖音近7萬粉絲，事件爆出後遭網友大起底。她過去常嘗試各種出格裝扮與小眾髮型。她曾把頭頂中間的頭髮剃光，也曾大片裸露胸前、腹部、背部，她上身僅穿一間白色背心，引來路人拍照，還與多名非裔男友人拍親密合影與視頻。

經查，「安琪兒」為博取網路關注，於2月12日在花地大道某餐飲店包廂內用餐期間，拍攝低俗影片，並透過網路將影片發給陳某等人。陳某為吸引流量，達到帶貨牟利的目的，將該影片再次傳播擴散。警方又發現「安琪兒」、陳某和朱某、冼某等4人還拍攝多部淫穢影片及圖片，並透過網路傳播，造成惡劣社會影響。目前警方已立案開展偵查，對「安琪兒」等4人予以刑事拘留。

該影片稍早流出後，引發許多網民擔憂公共餐具的衛生問題，紛紛在海底撈該分店留言稱，「請問你們怎麼讓我們能放心去消費」，海底撈回應稱「已經報警處理」，稱門市一直嚴格執行清潔消毒，會保障顧客用餐的安全。快速的公關態度受到網民好評。

網紅安琪兒在廣州海底撈包廂內拍攝不雅視頻，遭警方刑拘。(取材自微博)
網紅安琪兒在廣州海底撈包廂內拍攝不雅視頻，遭警方刑拘。(取材自微博)

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