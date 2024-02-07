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論文偽造篡改、津貼少發… 華中農大教授「學術不端」被解聘

中國新聞組／北京7日電
華中農業大學教授黃飛若，遭舉報11名學生舉報研究數據造假。華中農業大學公告撤銷其職務並解聘。（取材自X平台）
華中農業大學教授黃飛若，遭舉報11名學生舉報研究數據造假。華中農業大學公告撤銷其職務並解聘。（取材自X平台）

「211工程」高校華中農業大學11名學生日前「自毀式舉報」該校黃姓教授，涉嫌論文抄襲、竄改實驗數據等造假行為。6日校方公布通報，指黃某存在學術不端行為，撤銷職務並解聘。事件引起網路高度關注，黨媒人民網評更稱黃某被嚴肅處理，「學校不護犢子值得按讚」。

此前媒體報導，該校動物科學技術學院教授黃某某課題組11名碩士、博士研究生，1月16日公開一份125頁、圖文並茂的舉報材料，實名舉報黃多個方面涉嫌學術不端問題，包括黃經常在發表論文時為毫不相干的學生、自己妻子署名，並剋扣研究生的勞務費。央媒光明網評論形容事件是11名「勇士」的「自毁式舉報」，堪稱悲壯。

香港中通社報導，華中農業大學6日發布情況通報稱，該校教師黃某某確存在學術不端等問題。學校決定撤銷黃某某校內一切職務，解除聘用合同；報請撤銷其教師資格，報請對涉及其學術不端的科研論文、科研項目等予以撤稿、撤項；停用其主編的「飼料智能加工生產學」教材。

華中農業大學表示，經調查認定，在學術方面，黃某某作為通訊作者發表的10篇論文存在偽造、篡改實驗數據和圖片，2篇論文不當署名；1項科研項目的申請書和1項科研項目的結題報告使用了存在學術不端的論文；主編出版的「飼料智能加工生產學」教材重複了他人出版教材的部分內容，且未註明出處。

在師德師風方面，存在指導學生失職失責、言語不當、敷衍教學問題。在財務方面，存在對部分研究生少發助研津貼問題；2018年以來累計報銷耗材、測試費等共計69.63萬元人民幣，報銷「山竹醇」標樣購置費5筆合計0.60萬元人民幣；經查驗，所有報銷票據真實。

經學校組織師生雙向選擇，黃某某指導的15名在讀研究生均已落實新導師，對部分研究生少發的助研津貼已補發到位。

「終於成功了，家人們。後面單獨寫一篇感謝，給大家先報喜！」華中農業大學的處理結果公布後，其中一名參與舉報的學生如是感慨。

人民網評寫道，「為勇敢的學生按讚，也為校方按讚。校方依規處理，不僅給學生和公眾一個交代，也捍衛了學校聲譽、學術尊嚴。」

值得一提的是，在此之前，黃某曾威脅學生不配合造假就無法畢業。也有人擔心，這些參與檢舉的學生，其學業是否會受到影響？人民網評指出，「華中農業大學不摀蓋子，不護犢子，而是如實調查，依規處理，堪稱標竿。」

人民網評並呼籲，廣大教師需自律自強，此外，也要鼓勵學生等族群對學術不端等行為勇敢說不。

華中農業大學。(取材自華中農業大學官網)
華中農業大學。(取材自華中農業大學官網)

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