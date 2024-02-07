入贅15年鬧離婚 他分得房產外還有10頭犛牛、2匹馬

法院執行人員幫忙分家。（取材自紅星新聞）

四川一名孫姓男子帶38頭犛牛、2匹馬入贅，沒想到結婚15年感情破裂，孫男長期睡廚房。這起在當地吵得沸沸揚揚的離婚財產糾紛案件，近日再法院判決下落幕。

紅星新聞報導， 孫男與然姓女子2009年結婚，原以為日子會愈過愈好，但隨著時間推移，雙方裂痕漸生。2022年9月開始，兩人經常因為家庭瑣事發生矛盾，漸行漸遠。孫男被女方長期拒之門外，遭遇「冷暴力」，還把家裡吃的全藏起來，所有房屋鎖門，導致他長期睡在廚房與朋友家等地，他的一部分物品還被搬出門外。

由於以上種種原因，導致孫男長期失眠 、憂鬱，生病期間也無錢看病。最終，孫男決定以訴訟途徑結束這段婚姻，一紙訴狀將女方告上法庭。

孫男稱，同居之前他有38頭犛牛、2匹馬；同居期間，雙方還修建一棟新住房與一間車庫、暖棚、庫房，翻新女方舊房一棟。現有一輛汽車、兩輛摩托車，在修建新住房期間購買了住房地基和圍欄。同居期間，他給女方購買了金耳環大小兩對、珊瑚一串、服飾等。

經紅原法院審理查明，2009年雙方自由戀愛，孫男入贅到女方家，雙方開始以夫妻名義共同生活。共同生活的還有孫男與前妻生的女兒，以及然女與其前夫所生的女兒。

法院執行人員幫忙分家。（取材自紅星新聞）

法院查明，2009年孫男入贅到女方家時，帶了38頭犛牛2匹馬，以及一些生活用品。女方稱，當時她有210餘頭犛牛9匹馬，以及定居點一處住房，男方稱當時女方只有150餘頭犛牛，對馬的數量和住房無異議，雙方均無證據證明當時女方所有的具體犛牛頭數。

經核實，目前然女家中犛牛頭數為160餘頭牛，6匹馬。女方在2023年出售犛牛64頭犛牛，所得價款用於支付2022年的草場租賃費、還債以及一家人的生活開銷。雙方同居期間共同出資在龍日鎮龍日村建造一套住房和一套雜物間，還在女方冬草場上建造一間暖棚，在男方的夏秋草場修建一間板房。購買兩輛摩托車和一輛二手五菱麵包車，還有一輛女方姊姊贈與的二手五菱小卡。兩人同居期間有6萬元（人民幣，下同）的共同債權，有3萬餘元的共同債務。

最終，法院判決，孫男獲得一處住房，10頭犛牛，2匹馬，一輛摩托車，一輛五菱小卡以及4萬元債權。其餘財產歸女方所有。

對於紅原法院對同居期間的共同財產及債權債務歸屬所做的判決，雙方均無異議。

在執行法官組織下，現場分割犛牛、房產等財物。經過10個小時的處置，房屋、犛牛、馬匹、車輛「各有歸處」。