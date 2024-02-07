我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臨近過年 法拉盛年貨銷售、餐廳預訂火爆

曼哈頓華埠扒竊橫行 警：已到無休無止狀態

入贅15年鬧離婚 他分得房產外還有10頭犛牛、2匹馬

中國新聞組／北京7日電
法院執行人員幫忙分家。（取材自紅星新聞）
法院執行人員幫忙分家。（取材自紅星新聞）

四川一名孫姓男子帶38頭犛牛、2匹馬入贅，沒想到結婚15年感情破裂，孫男長期睡廚房。這起在當地吵得沸沸揚揚的離婚財產糾紛案件，近日再法院判決下落幕。

紅星新聞報導， 孫男與然姓女子2009年結婚，原以為日子會愈過愈好，但隨著時間推移，雙方裂痕漸生。2022年9月開始，兩人經常因為家庭瑣事發生矛盾，漸行漸遠。孫男被女方長期拒之門外，遭遇「冷暴力」，還把家裡吃的全藏起來，所有房屋鎖門，導致他長期睡在廚房與朋友家等地，他的一部分物品還被搬出門外。

由於以上種種原因，導致孫男長期失眠、憂鬱，生病期間也無錢看病。最終，孫男決定以訴訟途徑結束這段婚姻，一紙訴狀將女方告上法庭。

孫男稱，同居之前他有38頭犛牛、2匹馬；同居期間，雙方還修建一棟新住房與一間車庫、暖棚、庫房，翻新女方舊房一棟。現有一輛汽車、兩輛摩托車，在修建新住房期間購買了住房地基和圍欄。同居期間，他給女方購買了金耳環大小兩對、珊瑚一串、服飾等。

經紅原法院審理查明，2009年雙方自由戀愛，孫男入贅到女方家，雙方開始以夫妻名義共同生活。共同生活的還有孫男與前妻生的女兒，以及然女與其前夫所生的女兒。

法院執行人員幫忙分家。（取材自紅星新聞）
法院執行人員幫忙分家。（取材自紅星新聞）

法院查明，2009年孫男入贅到女方家時，帶了38頭犛牛2匹馬，以及一些生活用品。女方稱，當時她有210餘頭犛牛9匹馬，以及定居點一處住房，男方稱當時女方只有150餘頭犛牛，對馬的數量和住房無異議，雙方均無證據證明當時女方所有的具體犛牛頭數。

經核實，目前然女家中犛牛頭數為160餘頭牛，6匹馬。女方在2023年出售犛牛64頭犛牛，所得價款用於支付2022年的草場租賃費、還債以及一家人的生活開銷。雙方同居期間共同出資在龍日鎮龍日村建造一套住房和一套雜物間，還在女方冬草場上建造一間暖棚，在男方的夏秋草場修建一間板房。購買兩輛摩托車和一輛二手五菱麵包車，還有一輛女方姊姊贈與的二手五菱小卡。兩人同居期間有6萬元（人民幣，下同）的共同債權，有3萬餘元的共同債務。

最終，法院判決，孫男獲得一處住房，10頭犛牛，2匹馬，一輛摩托車，一輛五菱小卡以及4萬元債權。其餘財產歸女方所有。

對於紅原法院對同居期間的共同財產及債權債務歸屬所做的判決，雙方均無異議。

在執行法官組織下，現場分割犛牛、房產等財物。經過10個小時的處置，房屋、犛牛、馬匹、車輛「各有歸處」。

失眠

上一則

女騎士碰瓷倒地 男車主脫衣趴上 當街「人肉疊疊樂」

下一則

男偷賣女友黃金、名牌包用作戀愛開銷 「別人的不敢偷」

延伸閱讀

福建男花20萬彩禮「閃婚」二婚女 10多天就離婚 告婚介詐欺

福建男花20萬彩禮「閃婚」二婚女 10多天就離婚 告婚介詐欺
烏克蘭裔「日本小姐」認不倫戀 IG致歉並退還后冠

烏克蘭裔「日本小姐」認不倫戀 IG致歉並退還后冠
「水行俠」傑森摩莫亞才離婚 傳戀上大17歲的黛咪摩兒

「水行俠」傑森摩莫亞才離婚 傳戀上大17歲的黛咪摩兒
汪小菲突心疼大S 網罵：不提前妻會死

汪小菲突心疼大S 網罵：不提前妻會死

熱門新聞

被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
吳謝宇北京時間1月31日死刑伏法。 (取材自大風新聞)

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

2024-01-30 22:06
易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）

郎朗兌現建築工人「鋼琴之約」 手把手教學彈奏「梁祝」

2024-02-02 08:00
中國股市示意圖。（路透資料照）

「賠慘了不讓說」 中國股民湧向美國大使館微博「求救」

2024-02-03 01:05

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

寫過66本旅遊書 他最愛這5城市
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多
12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大

12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大