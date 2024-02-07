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哈爾濱男欠債56萬 因勤奮打工 獲法官協商債主少還25萬

中國新聞組／北京7日電
男子當場付給債主人民幣25萬元。(取材自微博)
男子當場付給債主人民幣25萬元。(取材自微博)

哈爾濱的閆東（化名）欠下譚雲晉（化名）56萬元（人民幣，下同）的高額債務，閆東沒有一次還完的能力，便選擇長期外出務工還債。一年多裡，執行法官不間斷地聯絡閆東，他陸續還款6萬餘元。執行法官向譚雲晉講述了閆東這一年外出務工情況，譚雲晉切實感受到閆東願意還款的誠意，經過協商，譚雲晉表示如果閆東能一次性還款，僅要求他再給付25萬元即可。

新聞晨報報導，前不久，執行法官了解到閆東已返鄉過年，便將雙方約到法院對後續的還款事宜進行協商。

閆東隨即聯繫親朋好友通過轉帳給付7萬元後，又籌集現金18萬元，當場兌現25萬元。

最終，在執行法官的主持下，雙方達成執行和解協議並當場履行完畢。事後閆東感慨萬千，他以為自己這債得背上十幾年還不完，沒想到這麼快就結案了，他說非常感謝這一年多法官的細心工作和包容理解，沒有法官的鼓勵和督促，自己也沒有這麼大的還款動力，現在還清了債務終於能過一個安心年了。

對於譚雲晉來說，也出乎意料，原本以為這些錢可能打了水漂，沒想到這麼快就被雙城區法院的法官們解決了，「過年也不用愁了」。

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