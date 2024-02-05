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騙投資明信片賺3億人民幣 一審最重判15年 二審竟無罪

中國新聞組／北京6日電
圖為李晴投資的明信片。（取材自封面新聞）
圖為李晴投資的明信片。（取材自封面新聞）

知名高校經濟學博士李晴涉足明信片投資領域，投資千萬被套牢。經審理，當初介紹李晴投資的五人嫌疑人共盈利約3.3億（人民幣，下同，約4600萬美元），其中一人還買了三台賓利車，皆構成詐騙罪。但到二審時，涉案五人卻全部改判無罪。

封面新聞報導，李晴2015年底認識北京某投資公司老闆張某。張某介紹他的公司是一家名為「福麗特郵幣交易平台」的金牌會員，這家平台上的郵資郵幣卡（明信片的一種）利潤空間巨大。次年3月，李晴在張某指導下，開始交易一款「映日荷花」明信片，之後，李晴累計買入1693張「映日荷花」。

李晴表示，她入場時，「映日荷花」一張價位已2000多元，2016年5月初漲到8000元，李晴詢問經紀人是否應該賣出，經紀人建議她「9000以上了再賣」。之後一周，福麗特交易平台突然申請停牌，理由是「發現異常交易，導致價格波動異常」。李晴投資的千萬元被套牢至今。

一審查明，「福麗特郵幣交易平台」以明令禁止的集中交易方式進行郵幣電子盤交易。炒作「映日荷花」的獲利轉入張某個人帳戶，張某更在經營業務期間，購買三台賓利車。五名嫌疑人共盈利約3.3億。判定張某更、秦某、魏某、賈某、武某等人構成詐騙罪，分別被判處七年六個月至十五年不等。

然而，武漢市洪山區人民法院二審認定，涉案五人不構成詐騙罪，全部改判無罪。二審法庭認為，李晴持有七個帳號，多次對「映日荷花」進行大額交易，並非為收藏，其有交易風險意識，有明確的風險認知。

投資 武漢 利潤

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