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乘客武漢天河機場被關飛機6小時難呼吸 報警23次沒人理

中國新聞組／北京5日電
女性乘客與工作人員在進行溝通。(取材自瀟湘晨報)
女性乘客與工作人員在進行溝通。(取材自瀟湘晨報)

中國中東部地區持續大範圍雨雪冰凍天氣已使春運交通大亂。航空方面，有乘客在武漢天河機場被關飛機六小時呼吸困難，報警23次沒人理會；多地鐵路和公路因雨雪停運、封閉造成延誤和塞車，有車主塞在湖北高速兩天兩夜，餓到翻欄杆進村買麵包充饑。安徽有當地居民連夜送上熱麵條給被困車主暖身；有人擔心車沒油不開空調，只有下車撿路邊木柴燒火取暖。

來源：YouTube

綜合報導，據中央氣象台，4日至5日，中東部地區持續有大範圍雨雪冰凍天氣。河南東部、湖北南部、安徽中北部、江蘇中北部、山東中東部、湖南北部等地部分地區有大到暴雪。新增積雪深度二至六厘米，局地可達十厘米以上。

雨雪冰凍天氣已打亂了春運期間海路交通。據瀟湘晨報報導，多名乘客在網上吐槽稱，他們3日在武漢天河國際機場搭乘南航航空CZ6513，飛機從上午11點一直延誤晚上8點多後取消。期間，乘客滯留在飛機內近六個小時，南航不讓乘客下飛機。

「我們有老人有小孩，小孩被憋得滿臉通紅，老人已經不行了，跑到前面去想敲機長的門，工作人員說不要鬧事。我們打了23次110，但是被關在飛機外面，不讓進去。因為機長不同意，不能開門，機長從頭到尾沒有出來給我們任何一句解釋…」一名女乘客說，撥打南航電話，要求協調轉到其他航空，被南航拒絕。南方航空直到一天後才就此事件致歉。

在公路和鐵路方面，綜合媒體報導，暴雪天氣已致湖北約30條高速路段臨時關閉入口，停運列車達到141對。高速路上有司機被困約17個小時，「堵得一眼望不到頭」。有旅客原本一個多小時的行程，卻因暴雪滯留在列車裡15小時。多名車主車輛沒油，缺少食物和熱水，救援電話難打通。湖北省交通運輸廳工作人員稱，正在處理。

3日上午11時許，剛從湖北神農架林區滑完雪的向女士，駕車駛向高速準備返回武漢老家，4日14時左右仍滯留在滬蓉高速上。已堵車超15小時。「天氣太冷了，堵在高速上的其他大巴車乘客有些已走下車在路邊撿木柴燒火取暖。」

4日下午4點，從杭州駕車回重慶老家的駱先生，已在湖北境內的高速上堵了44個小時，20個小時沒東西吃，他只有翻越欄杆從山坡、田地上進入附近的村子買回幾袋麵包。安徽省六安市合武高速金寨縣槐樹灣鄉段因道路結冰壅堵，當地幹部居民連夜為滯留司乘人員提供免費的熱水泡麵、送上自家燒的稀飯和煮熟的麵條、雞蛋等給被困司乘人員。

武漢鐵路則公告，冰凍雨雪致多趟列車停運，請大家不要貿然前往火車站購票、候車，避免造成車站擁堵。

安徽金寨再降大雪，村民翻山越嶺為滯留高速司機送熱水泡麵。(取材自澎湃新聞)
安徽金寨再降大雪，村民翻山越嶺為滯留高速司機送熱水泡麵。(取材自澎湃新聞)

武漢 地鐵 河南

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