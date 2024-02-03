奧運冠軍教練討薪控領導扣獎金 寧波體校：不符事實

東京奧運射擊冠軍楊倩（右）和教練虞利華（左）。（取材自微博）

東京奧運 會中國代表團射擊冠軍楊倩的教練虞利華，在微博 發文，稱被寧波體育局和寧波體校的領導克扣奧運獎金，發文僅一天，吸引超過1.8億人次關注，對此寧波體校回應稱與事實不符，但網民仍議論紛紛，「為國家爭光，卻像移工一樣討薪，寒了一線教練的心」、「支持維權」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，虞利華寫道：「還我血汗錢一一東京奧運會冠軍教練向寧波體育運動學校討薪 : 再過不到半年的時間，巴黎奧運 會就要開幕了，可市政府原本在東京奧運會後要發給我的獎金，卻仍然被寧波市體育局和寧波體校的有關領導扣著。」

「楊倩奪冠後，他（她）們又是升官又是發財（奧運會獎金少不了他 / 她們的份），而我作為冠軍的教練，卻至今分文未得，我也成了東京奧運會獲獎教練裡唯一沒有拿到過奧運獎金的教練。寧波體育運動學校書記顧飛舟說功勞不是由我說了算的（意思是得由他們說了才算）。可事實上，楊倩這個冠軍就是我選拔來並花了多年心血培養出來的，這難道不算 『功勞 』？難道是你們這些人坐在辦公室裡摳著腳丫子數出來的？」

虞利華還提到，其他省市的奧運金牌教練都是100%獲得市府發的奧運獎金，但只有寧波體育局和寧波體校只給他60%的獎金。 因此他質疑，獎金的分配有何依據以及分配方式是否合法？對其身分的認定是以國家體育總局還是寧波體育局，還是寧波體校為準？寧波體育局說他不是體育系統的人，那寧波體育局有何資格來分配市府發給他的獎金？

對此，寧波體校就此事發布聲明稱，「虞利華作為啟蒙教練員，對其個人按教練員團隊總獎金的60%進行獎勵。但是，虞利華要求其個人須100%全額領取獎金，與政策不符，雙方產生分歧。虞利華教練所發布信息與事實不符，若因此對學校造成不良影響，該校將保留追究其法律責任的權利。」