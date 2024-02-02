我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

女子被小10歲仲介男友騙走6套房 還發現對方已婚

中國新聞組／北京2日電
于燁稱肖女士此前被騙400萬。(取材自看看新聞)
于燁稱肖女士此前被騙400萬。(取材自看看新聞)

打著房屋買賣的幌子四處詐騙，于燁幾年下來作案金額高達2200萬元（人民幣，下同），在他多年騙局中，被騙最多的是他的「女朋友」，原本生活富裕、有六套房產的肖女士一家被他騙得負債累累。

看看新聞報導，于燁2019年認識肖女士，女方年紀大他10歲，當時肖女士剛遭詐騙400萬，由於經濟壓力，她打算賣掉家裡的一套房子，幫她賣房的仲介就是于燁。

于燁認為，肖女士是潛在大客戶，於是盡心盡力將這套有瑕疵的房子賣了個好價錢，兩人也因此熟悉起來，于燁隔三差五就往肖女士家跑，熱心幫忙，不只對肖女士，于燁對肖女士一家都表現得很熱情；肖女士母親說，于燁會幫肖女士父親推輪椅，還常買菜上門煮飯。

兩人於是發展成了男女朋友，肖女士當時好面子，就和父母、朋友說男朋友會賺錢，出手也大方。于燁稱自己小時候就讀的貴族學校，當時零用錢就有5000一個月，還給了肖女士家物業好幾箱中華香菸。一段時間相處後，于燁甚至提出想和肖女士去登記結婚，但最後因為肖女士父母反對而沒成。

據報導，2022年，于燁得知女友肖女士想為兒子買一間房子，他推薦一套位於前灘的新房，市值2800萬，稱自己有內部價不需要搖號。于燁說動了肖女士，將肖家名下六套房產全部抵押。于燁還打起蕭家父母的養老錢，六間套房加上老人的存款，于燁從蕭家騙了1000多萬元。

肖女士母親說，「錢都被他騙光了，他把我們房子都抵押了，每個月利息就要20萬，我每個月退休薪水就2000，連我每個月乘車的70元都拿掉了，還是人嗎？」她表示，現在家裡糧食都靠別人救濟，自己像討飯一樣。

但沒想到的是，于燁已經結婚，還有一個五歲的女兒，于燁妻子說自己完全不知道丈夫在外還有女友，因為平常兩人並不住在一塊。

浦東檢察院審查後，確定于燁詐騙多名被害人錢共2200餘萬元，以詐欺罪對其提起公訴。最後經過審理，法院對于燁判處有期徒刑13年10個月。

男子任職的房產房仲。(取材自看看新聞)
男子任職的房產房仲。(取材自看看新聞)

退休 詐欺

上一則

不煩政治煩錢包 港人更憂鬱 調查指成年人逾1成嚴重

下一則

路透：華為零組件短缺 延誤長安、奇瑞旗艦車交付

延伸閱讀

16歲華女白血病過世 親友求助亞總會

16歲華女白血病過世 親友求助亞總會
印度男扮女裝為女友代考 假證件照太不像被捕

印度男扮女裝為女友代考 假證件照太不像被捕
澳網／14歲就離家 辛納摘冠感謝父母「從來不強迫我」

澳網／14歲就離家 辛納摘冠感謝父母「從來不強迫我」
逃亡10年通緝犯 靠身分證影本...騙走6處房產

逃亡10年通緝犯 靠身分證影本...騙走6處房產

熱門新聞

Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致