女子被小10歲仲介男友騙走6套房 還發現對方已婚

于燁稱肖女士此前被騙400萬。(取材自看看新聞)

打著房屋買賣的幌子四處詐騙，于燁幾年下來作案金額高達2200萬元（人民幣，下同），在他多年騙局中，被騙最多的是他的「女朋友」，原本生活富裕、有六套房產的肖女士一家被他騙得負債累累。

看看新聞報導，于燁2019年認識肖女士，女方年紀大他10歲，當時肖女士剛遭詐騙400萬，由於經濟壓力，她打算賣掉家裡的一套房子，幫她賣房的仲介就是于燁。

于燁認為，肖女士是潛在大客戶，於是盡心盡力將這套有瑕疵的房子賣了個好價錢，兩人也因此熟悉起來，于燁隔三差五就往肖女士家跑，熱心幫忙，不只對肖女士，于燁對肖女士一家都表現得很熱情；肖女士母親說，于燁會幫肖女士父親推輪椅，還常買菜上門煮飯。

兩人於是發展成了男女朋友，肖女士當時好面子，就和父母、朋友說男朋友會賺錢，出手也大方。于燁稱自己小時候就讀的貴族學校，當時零用錢就有5000一個月，還給了肖女士家物業好幾箱中華香菸。一段時間相處後，于燁甚至提出想和肖女士去登記結婚，但最後因為肖女士父母反對而沒成。

據報導，2022年，于燁得知女友肖女士想為兒子買一間房子，他推薦一套位於前灘的新房，市值2800萬，稱自己有內部價不需要搖號。于燁說動了肖女士，將肖家名下六套房產全部抵押。于燁還打起蕭家父母的養老錢，六間套房加上老人的存款，于燁從蕭家騙了1000多萬元。

肖女士母親說，「錢都被他騙光了，他把我們房子都抵押了，每個月利息就要20萬，我每個月退休 薪水就2000，連我每個月乘車的70元都拿掉了，還是人嗎？」她表示，現在家裡糧食都靠別人救濟，自己像討飯一樣。

但沒想到的是，于燁已經結婚，還有一個五歲的女兒，于燁妻子說自己完全不知道丈夫在外還有女友，因為平常兩人並不住在一塊。