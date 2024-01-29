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價值25萬變1.2億元 江西稀土大王用膩子粉調包栽了

中國新聞組╱北京29日電
江西贛州「稀土大王」涉嫌用膩子粉調包倉庫價值上億的稀土，遭到起訴。(視頻截圖)
江西贛州「稀土大王」涉嫌用膩子粉調包倉庫價值上億的稀土，遭到起訴。(視頻截圖)

江西贛州因稀土資源豐富而聞名。2013年，當地的「稀土大王」范志國因詐騙罪，被法院終審判處無期徒刑。劉梅恩作為該案受害人之一，2018年發現范志國存放在倉庫中用於抵押、價值逾億人民幣的稀土，被調包成膩子粉和廢料，實際價值不到25萬元(人民幣，下同，約3.5萬美元)。2019年起，劉梅恩再告范志國盜竊罪，經過多年奔波，這起盜竊案近日終於進入法院審理程序。

極目新聞報導，范志國原是贛州森潤礦產品公司總經理，專做稀土生意。2011年，以資金周轉為由，向劉梅恩借款2000萬元，提出以森潤在贛州銀行的560萬股權作擔保；借到錢後，范志國就搞失蹤；2012年3月被抓，2013年7月定罪。

劉梅恩說，2011年森潤公司曾向贛州銀行貸款，抵押一批稀土，存放在倉庫內。范志國失蹤後，贛州銀行勝訴，通過股權拍賣等方式拿回債權，而這些稀土質押物應歸還森潤償債，所以劉梅恩向法院申請查封稀土，以償2000萬元欠款。

2018年，當法院和贛州銀行等三方打開倉庫驗貨時，發現總價1.246億元的稀土抵押物不見，只有廢料及200噸膩子粉，實際價值不到25萬元。才知道稀土早在2011年就遭范志國「調包」。

根據贛州法院筆錄，范志國表示倉庫由他和贛州銀行共同掌控，倉庫的質押物被抵給晨光公司3600萬元的債務，他怕贛州銀行發現他動了質押物，就搬一些不值錢的東西充數，贛州銀行對此不知情。

2019年7月2日，劉梅恩就范志國涉嫌盜竊向警方報案。2021年，立案調查。

劉梅恩的家屬說，老人已經71歲了，2011年被騙之後再也無心打理生意，近幾年更是為了追回欠款一直奔波。目前案件已經進入法院審理程序。

倉庫上貼著多張封條。(取材自極目新聞)
倉庫上貼著多張封條。(取材自極目新聞)

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