4年辦3酒席 川民挨罰千元教育費

嘉川鎮政府。（取材自封面新聞）

四川廣元旺蒼縣嘉川鎮燈塔七社一名村民以「父親去世3周年」名義，違規舉辦酒席，遭與會者舉報，被罰款人民幣1000元（約140美元）。當地村幹部表示，這筆費用在燈塔村並不叫「罰款」，而是「教育費」。

香港 01報導，燈塔村一名村幹部表示，村裡若有人辦酒席，就需要添份子錢，被舉報的郭姓村民4年內以婚宴、喪宴、生日宴等理由舉辦了3次酒席獲利，這次又以親人去世周年的名義辦酒席，引發眾怒，村民遂向村委會投訴，指郭某辦酒辦得過多，他們已經負擔不起。

村幹部說，早在2021年，村裡便出台規定管制違規辦酒行為，「當時也是因為很多村民反映，快吃不起酒席了。大家都效仿，那豈不是亂套了？」

郭某在村微信群組的道歉信。（取材自封面新聞）

據報導，被收取「教育費」的村民郭某在燈塔村微信 群裡發道歉信，「我們給村裡道了歉，村裡也沒有再追究，教育費也沒有退。」

對於郭某辦酒一事，村民有的理解，有的反對；不過郭某被收取1000元「教育費」，則認為不太合理。村民說，除了辦「無用酒」要被收「教育費」，燒稭稈也被多次收取「教育費」，還有村民質疑，村裡的「執法」標準不統一，因人而異。

據報導，當地紀檢部門已介入此事，「若不合理，我願意退錢，並給當事人道歉。」

據悉，2021年12月1日，旺蒼縣嘉川鎮人民政府印發關於《嘉川鎮規範農村自辦宴席實施方案》的通知，稱為引導全鎮人民群眾形成崇尚勤儉節約、反對奢侈浪費的良好社會風氣，特制定本實施方案。

至於收取的教育費，村幹部表示會轉到集體的戶口，也會進行公示，運用到當地農村的經濟建設上去，如打掃衛生、修路等。