同學未回禮 山西女霸氣追回500元結婚禮金 網：幹了我想幹的

山西太原女子近日結婚遭同學無視，霸氣要回對方結婚時她給的500元人民幣份子錢，(取材自極目新聞)

山西太原一名女子近日結婚遭同學無視，霸氣要回對方結婚時她給的500元人民幣(約70美元)份子錢，引起關注。有網友說：「幹了我一直想幹的事。」但有律師指出，法律不支持這樣做。

魯中晨報報導，當事女子表示，對方是自己的研究生同學，2017年對方結婚時，自己隨了500元份子錢。近期自己結婚，她於是邀請了這位同學參加婚禮，對方表示正在孕期，不方便出席，但是也並沒有主動還禮。她覺得應該禮尚往來，是約定俗成的，不是說我主動給你，你就可以不還的，於是找出當時的轉帳截圖，霸氣要回了500元禮金。

據報導，「後面也問過共同的朋友，她也沒有給別人回禮。」當事女子覺得，「這種人是應該治一治的」，並建議說：「以後像這種明明沒有什麼聯繫，結婚還叫你的，可以直接不用隨禮了，省得後續出現麻煩，反而落得自己不是。」

極目新聞報導，類似現象並不少見。據央視網報導，去年10月22日，四川綿陽女子黃女士給前同事結婚隨禮400元，自己結婚發請帖後卻遭對方無視，直接提出需要還禮的請求後，前同事依舊耍賴不理。黃女士表示，自己覺得沒有得罪過對方，大家應該禮尚往來，溝通到最後對方也未還禮，自己很氣憤便選擇拉黑。

這類事件，在網上總能引起熱議，有網友認為，「解氣」、「幹了我不敢幹的事」，對方就應該還禮；有的網友覺得，雖然禮尚往來，但隨禮的目的，是感情的交流，並不是一筆經濟帳，本質上不是為了等價交換，不必斤斤計較。

「隨出去的禮金能不能要回來？」河南 澤槿律師事務所主任付建表示，為親友結婚所給予的禮金，從傳統、習俗和社交各方面來看都是一種贈與行為，在法律上，贈與通常被視為不可撤銷的行為，除非有欺詐、脅迫或其他非法因素。如果禮金是在沒有這些因素的情況下自願給予的，那麼法律上通常不支持贈與人之後要求返還。