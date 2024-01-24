20元羊肉湯只有5片肉捲 哈爾濱攤主停業 網轟：罰太重

一名到哈爾濱旅遊的男子吐槽，花20元買的羊肉湯僅含5片肉捲，結果攤主被取消經營資格。(視頻截圖)

一名到冰城哈爾濱旅遊的男子發視訊吐槽，在哈爾濱紅專街早市花20元(人民幣，下同，約3美元)買的羊肉湯僅含5片肉捲，結果攤主被取消經營資格。有網友認為處罰太重，早市賺的就是個辛苦錢，因為一個遊客吐槽，就直接端掉人家的生計太嚴苛，還有網友說，按此標準，「北京賣羊肉湯的館子90%都要關門了」。

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澎湃新聞報導，那位遊客發布吐槽影片後，許多部落客到紅專街早市實地探訪，發現其他攤位賣的羊湯價格在10至15元不等，最便宜的是10塊的羊雜湯，加點羊肉的會稍微貴一點。

網友認為，商家以次充好、做生意不誠信，相關部門是要給予懲罰，比如批評教育、適當罰款，再不濟還可以讓它停業整頓，一樣能讓店主認識到錯誤，改善服務；「就算攤主有錯，讓外地遊客失望，有必要一上來就取消其經營資格嗎？」

有網友說，20塊羊湯有5片羊肉捲已經「很良心了」，還有二、三十塊的牛肉麵見不到一兩片牛肉，甚至只是拇指蓋大小的牛肉粒，這樣的情況比比皆是。相比之下，這羊肉捲給的還挺大，已經很不錯了，都像哈爾濱這樣嚴格執法，很多餐館都不用開了，「北京賣羊肉湯的館子90%都要關門」。

還有網友說，「北京老陝兄弟羊肉泡饃38一碗，也就五、六片羊肉」、「羊湯裡居然有5片肉捲，不可能，我從來沒吃過這麼多肉捲的羊湯」、「店家還是太實誠了，把五片肉改個刀不就能變10片了，如果願意20也不是事」。

據報導，同類事件，上半年在淄博也曾發生。因為遊客吐槽被燒烤店多收了幾元錢，一家燒烤店被罰不少錢，還被勒令停業；之後這位遊客又出來道歉，說雙方有誤會，給店家造成不必要的麻煩。這種用力過猛的監管，不僅有可能會誤傷商販，也會激發不必要的地域矛盾。