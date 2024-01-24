我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

未成年男生表白失敗墜樓 家屬把這些人告上法院 索賠127萬元

中國新聞組／北京24日電
示意圖，與本案當事人無關。（視頻截圖）
示意圖，與本案當事人無關。（視頻截圖）

江蘇無錫4名未成年人、 3名成年人日前在KTV唱歌喝酒時，一未成年男子向一未成年女子告白被拒後，與女子另一追求者共同飲酒、相擁而泣；但女子卻只為另一追求者擦拭眼淚對其安慰。事後男子一時想不開，在家中墜樓身亡。家長接受不了，遂將6名共同飲酒人、物業、KTV等告上法庭，索賠127萬元（人民幣，下同，約17.73萬美元）。

環球網據長沙政法報導，一審法院核定索賠金額為127萬元後，判定KTV賠償家屬12.7萬元、小盛等5人各自賠償2萬餘元。一審宣判後小盛等人不服並提出上訴。但二審法院支持一審觀點，故駁回上訴，維持原判。

據報導，事發當天晚上21時許，17歲男子小徐邀約20歲男子劉某、17歲男子小張、17歲女子小盛等人到KTV唱歌喝酒。期間，小盛又叫來一名未成年男子和兩名成年男女。即包廂內有3名成年人、4名未成年人。

在包廂喝酒唱歌期間，小徐對心儀女生小盛表白，想小盛當她的女朋友，但小盛未置可否。小徐認為，小盛不明確拒絕自己，就是給自己留點面子。

報導稱，隨後小徐先是獨自一個人喝悶酒，後又與同樣曾向小盛表白但也被拒絕的未成年人小張，聊各自對小盛的感情。過程中，二人相互敬酒。聊到動情之處時，兩人相擁而泣、並繼續碰杯喝酒。小盛見狀，主動上前用紙巾為小張擦拭眼淚。小徐見狀，醋意大發，當場摔了一個酒杯發洩心中不滿。

隔天凌晨1時許，小徐以其喝多了為由，說要回家，二人見小徐走路有點晃，就跟著一起出門，將送其走到電梯門口。其餘人則喝酒至凌3時許各自回家。

凌晨5時許，小盛出於關心，曾發短信給小徐，但一直未得到回應。上午10時許，小徐在所住社區墜樓身亡。

公安機關介入調查後，確認上述案情，並確認排除刑事案件的可能性，且小盛在案發後承認，既不喜歡小徐，也不喜歡小張，與兩人僅是好朋友關係。

報導指出，小徐父母接受不了未成年兒子過世的打擊。父親徐先生將小盛等6名共同飲酒人、KTV和社區物業，一起告上法庭，索賠共127萬元。

上一則

疏導旅客 深圳灣口岸春節全日通關 港估750萬人次出入

下一則

美股市值贏中38兆美元 寫下史上最大差距

延伸閱讀

「吳亦凡強姦」被北京人大會議點名 列嚴重犯罪典型案例

「吳亦凡強姦」被北京人大會議點名 列嚴重犯罪典型案例
NCC中天官司連10敗 民眾黨批淪財團門神

NCC中天官司連10敗 民眾黨批淪財團門神
聖伯納汀諾縣府買公寓 改可負擔住宅

聖伯納汀諾縣府買公寓 改可負擔住宅
女兒精神病發推母墜樓亡 法院判繼承3成遺產 網怒了

女兒精神病發推母墜樓亡 法院判繼承3成遺產 網怒了

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲