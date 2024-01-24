未成年男生表白失敗墜樓 家屬把這些人告上法院 索賠127萬元

示意圖，與本案當事人無關。（視頻截圖）

江蘇無錫4名未成年人、 3名成年人日前在KTV唱歌喝酒時，一未成年男子向一未成年女子告白被拒後，與女子另一追求者共同飲酒、相擁而泣；但女子卻只為另一追求者擦拭眼淚對其安慰。事後男子一時想不開，在家中墜樓身亡。家長接受不了，遂將6名共同飲酒人、物業、KTV等告上法庭，索賠127萬元（人民幣，下同，約17.73萬美元）。

環球網據長沙政法報導，一審法院核定索賠金額為127萬元後，判定KTV賠償家屬12.7萬元、小盛等5人各自賠償2萬餘元。一審宣判後小盛等人不服並提出上訴。但二審法院支持一審觀點，故駁回上訴，維持原判。

據報導，事發當天晚上21時許，17歲男子小徐邀約20歲男子劉某、17歲男子小張、17歲女子小盛等人到KTV唱歌喝酒。期間，小盛又叫來一名未成年男子和兩名成年男女。即包廂內有3名成年人、4名未成年人。

在包廂喝酒唱歌期間，小徐對心儀女生小盛表白，想小盛當她的女朋友，但小盛未置可否。小徐認為，小盛不明確拒絕自己，就是給自己留點面子。

報導稱，隨後小徐先是獨自一個人喝悶酒，後又與同樣曾向小盛表白但也被拒絕的未成年人小張，聊各自對小盛的感情。過程中，二人相互敬酒。聊到動情之處時，兩人相擁而泣、並繼續碰杯喝酒。小盛見狀，主動上前用紙巾為小張擦拭眼淚。小徐見狀，醋意大發，當場摔了一個酒杯發洩心中不滿。

隔天凌晨1時許，小徐以其喝多了為由，說要回家，二人見小徐走路有點晃，就跟著一起出門，將送其走到電梯門口。其餘人則喝酒至凌3時許各自回家。

凌晨5時許，小盛出於關心，曾發短信給小徐，但一直未得到回應。上午10時許，小徐在所住社區墜樓身亡。

公安機關介入調查後，確認上述案情，並確認排除刑事案件的可能性，且小盛在案發後承認，既不喜歡小徐，也不喜歡小張，與兩人僅是好朋友關係。

報導指出，小徐父母接受不了未成年兒子過世的打擊。父親徐先生將小盛等6名共同飲酒人、KTV和社區物業，一起告上法庭，索賠共127萬元。