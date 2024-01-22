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自製「火箭筒」放煙花爆炸 3人重傷 河南男炸碎手腕

中國新聞組／綜合報導
河南焦作爆炸案涉事者使用火箭筒造型的自製工具。（取材自微博）
河南焦作爆炸案涉事者使用火箭筒造型的自製工具。（取材自微博）

河南焦作市近日有人在廣場上以自製工具燃放煙花時發生爆炸，事故造成至少三人嚴重受傷，有人手腕全碎掉。從網傳照片可見，涉事者曾使用火箭筒造型的自製工具燃放煙花，該工具前後兩端均一度噴出火光。

來源：YouTube

香港01引述「百姓關注」報導，19日晚上，東方紅廣場有人自製禮炮燃放時發生爆炸，造成三人嚴重受傷。

目擊者劉先生稱，有一個人是被誤傷的，另外兩個人是自己炸傷的。兩人製作了一個電子打火器，一根電線上接了四根炮，其中一個人手拿著電子打火器，不知道怎麼回事直接引燃了，一名男子左手手腕全碎掉，另外一名男子左手碎了一半，最後一個人是被炸到肚子這一塊，衣服被炸爛了，裡面沒有看到。還有幾名路人被爆炸誤傷，傷勢不是太嚴重。

河南焦作爆炸發生後，多人受傷倒地。（取材自微博）
河南焦作爆炸發生後，多人受傷倒地。（取材自微博）

另據極目新聞報導，有網友發視頻指出，重慶市萬州區南濱上院有小孩扔鞭炮，引發爆炸，附近的多個下水道冒出火光，多個井蓋被炸飛，其中一個井蓋被炸飛數米高，附近的一輛白色SUV也受到衝擊。現場磚頭散落一地，一名小孩臉部有血，白色SUV冒煙疑似受損，120和消防救援人員趕到現場處置。

該小區所在的陳家壩街道辦工作人員證實，有小孩將鞭炮扔到下水道引發爆炸，多個井蓋被炸飛，有一名小孩受輕傷，「我們已經去現場處理了，也會讓社區加強宣傳。」

重慶下水道爆炸瞬間。（監控視頻截圖）
重慶下水道爆炸瞬間。（監控視頻截圖）

SUV 河南 香港

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