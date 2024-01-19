看火箭發射 遊客買2888內場票被帶屋頂 領隊無愧色：告我

天舟七號貨運飛船火箭17日在海南文昌發射升空，引發民眾熱情圍觀。(視頻截圖)

天舟七號貨運飛船火箭17日在海南文昌發射升空，引發民眾熱情圍觀，有遊客投訴「花2888元(人民幣，下同，約403美元)購買觀看火箭發射的內場票，卻被帶到居民樓房頂看海灘人頭」。面對遊客的質疑和退款要求，惡領隊還大言不慚說：「可以去告我。」

都市快報報導，神州航天科普教育基地（海南文昌）有限公司涉嫌虛假宣傳，當局已對其無證經營旅行社和領隊的違法行為予以立案調查。文昌文旅局也表示，會制定相關法規，維護遊客權益。

報導指出，天舟七號貨運飛船火箭發射當晚，沙灘邊擠滿圍觀市民，遠遠看去人山人海，眾人手裡的手機像極了萬人演唱會現場的熒光棒。然而有遊客稱，「在抖音 上花1888元買觀看火箭發射內場票，領隊只把他們帶到一個居民樓頂上遠觀」。文昌文旅局也接到投訴，「花費2888元，卻被帶到公共海灘看人頭」。

令人氣憤的是，千里迢迢來看火箭發射的遊客要求退費，領隊卻毫無愧色，還說：「你們可以去告我。」