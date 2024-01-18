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王俊凱機場被圍堵怒懟代拍 網友叫好、官媒力挺

中國新聞組／北京18日電
王俊凱赴巴黎參加時裝周，在機場被圍堵拍照，怒懟「代拍」衝上熱搜。（取材自微博）
王俊凱赴巴黎參加時裝周，在機場被圍堵拍照，怒懟「代拍」衝上熱搜。（取材自微博）

人氣組合TFBOYS成員王俊凱近日凌晨出發參加巴黎時裝周，有網友曬出機場路透影片，儘管時間已是半夜，現場依舊擁擠混亂，視頻中，王俊凱怒懟「代拍」。隨後，「王俊凱怒懟代拍」事件衝上了熱搜，網友叫好：「懟得好，真的很容易引發安全問題」。有粉絲心疼：「第一次見王俊凱那麼生氣，能把這麼溫柔的男生都逼急了可想而知這些代拍的過分。」

王俊凱穿著一身藍色麻花毛衣搭配藍色棒球帽，出發參加巴黎時裝周。（取材自微博）
王俊凱穿著一身藍色麻花毛衣搭配藍色棒球帽，出發參加巴黎時裝周。（取材自微博）

隨後，人民網評官方微博發文，呼籲代拍要注重法律的邊界和道德的底線。

王俊凱被圍堵拍照，幾乎淹沒在人群中。（取材自微博）
王俊凱被圍堵拍照，幾乎淹沒在人群中。（取材自微博）

24歲王俊凱是偶像男團TFBOYS隊長，擁有不少粉絲。影片中可見，王俊凱一到機場仍被圍堵拍照，幾乎把他淹沒在人群中。王俊凱當場怒懟：「你們這些代拍的，你們負得了責嗎？你們有沒有點公德心？」影片中也顯示保鑣附和說「（代拍）有點過分了」。

知名男星王俊凱（戴帽者）機場怒懟代拍。（取材自現代快報）
知名男星王俊凱（戴帽者）機場怒懟代拍。（取材自現代快報）

消息一出，粉絲說，「隔著屏幕都感覺到了窒息」，王俊凱作為一位公眾人物，選擇凌晨2時紅眼航班錯開機場人流量高峰期，已經在努力把影響最小化了。「這些毫無底線可言不顧社會安全的代拍什麼時候能消停」、「已經入關了，他本可以不說那些話，但是出於責任感他還是說了。」

不過，也有網友說，「有人說擁擠隊伍裡很多都是年輕的學生，應該是他的粉絲，不確定是代拍，他這樣指著人家發火是不是有點……，以前也擁堵沒見過他這樣啊。」

TFBOYS去年8月迎來出道10周年，三人時隔三年再度合體舉辦了演唱會，吸引成千上萬粉絲湧進舉辦演唱會的城市西安。

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