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提醒酒店房客小聲 陝西小伙遭踹門暴打 報警後被認定互毆

中國新聞組／北京17日電
監視畫面中，男子踹門與郝先生發生衝突。(取材自上游新聞)
監視畫面中，男子踹門與郝先生發生衝突。(取材自上游新聞)

陝西神木一家酒店日前傳出「互毆案」；郝姓男子與女友入住時，不滿同層房間吵雜前往提醒，回房後遭對方兩人踹門闖入，雙方發生衝突受傷。報警處理後，警方認定是互毆，郝男被警方處以行政拘留十日。郝男母親對警方的處置不認可，「我娃屬於正當防衛」，表示將提出行政覆議。

據華商報報導，馬女士是內蒙古人，2023年12月11日晚，她的兒子郝先生和女友在陝西神木某酒店住宿。她說，晚10時，兒子和女友發現飯店同層一間房間非常吵雜，影響兩人休息。兒子便找對方，提醒其小聲一些，「他們有幾個人在喝酒」。之後，一名拿著酒瓶的男子走向兒子房間，「我娃就回去，然後關上門，結果對方用腳踹門。」

馬女士說，兒子因為對方踹門，便開門與對方爭執，沒想到對方又來了一名男的。兩人推搡間闖進了房間內，毆打其兒子。衝突發生後，郝先生與對方選擇報警。

根據醫院2023年12月12日的「診斷證明書」顯示，郝先生診斷為「顏面部軟組織損傷，右手部挫裂傷」。馬女士說：「民警說，我娃在發生爭執期間，因為用水杯砸了對方，對方頭上縫了兩針。」

據報導，根據馬女士與警方的錄音顯示，警方15日表示，根據調查結果，這件事被認定為互毆，雙方均會面臨處理，郝先生被警方行政拘留十日，對方也將面臨行政拘留的處罰，「凡是傳喚的都會被拘留…一個巴掌拍不響。如果對行政處罰的處理結果不認可，可以提出行政覆議。」

報導指出，根據監視器畫面顯示，當日一個半裸男子在客房門前，走廊另一側，一名黃衣男子向其走來，雙方疑似發生言語爭執。半裸男見黃衣男子走近，回房關門。黃衣男子手中疑似拿著一罐啤酒，見到半裸男子關門後，連續三次踹門。半裸男子開門，黃衣男子多次推向對方胸部，都被甩開。

此時，一名黑衣男子從一間房間走出，徑直走向半裸男子，動手推擠後，兩名男子推擠進入半裸男的房內。之後，雙方發生衝突受傷。

監視畫面中，兩名男子踹門與郝先生發生衝突。(取材自上游新聞)
監視畫面中，兩名男子踹門與郝先生發生衝突。(取材自上游新聞)

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