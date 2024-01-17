西安女尋子18年 才知已病亡 生父涉遺棄判刑1年

遺棄，示意圖。(本報資料照片)

來自西安的張偉紅多年來在各地尋找自己患有先天性白化症的兒子，18年後，她才從警方得到消息確認，孩子當年被親生父親遺棄，後來送到渭南市兒童福利 院安置，早在2006年9月9日就因病死亡。

澎湃新聞報導，2005年孩子失蹤後，張偉紅長年到各地找孩子，她的兒子失蹤時，才出生三個多月。

2004年，23歲的張偉紅與鄰村的雷某結婚，隔年3月生下一個男嬰，取名豪豪，張偉紅說，豪豪患先天性白化病，皮膚很白，其他方面很正常，「一逗他，馬上咧開嘴朝你笑」。

豪豪三個多月大時，有一天，張偉紅與丈夫發生爭吵，她一賭氣，回了幾公里外的娘家。在娘家吃了中飯後，張偉紅不放心孩子，當天便趕回來了。回來後，她發現丈夫和孩子都不見了。幾天後，張偉紅終於在當地一家修理鋪找到丈夫雷某，她質問丈夫孩子在哪？「他說扔了。我還以為是開玩笑，他說是真的，沒跟你開玩笑。」

張偉紅立刻報警，派出所民警傳喚雷某，但警方隨後放了雷某，讓他把小孩找回來。張偉紅說，此後幾年她多次去派出所詢問，孩子失蹤的事仍無進展。

據報導，這段時間，張偉紅找遍了西安及周邊城市，始終沒有發現孩子的下落和線索；2015年，張偉紅向閻良區法院起訴雷某要求離婚，「那時我才知道，他四年前就起訴過我。法院早就已經判決我們離婚了。」

2023年6月，雷某被警方刑事拘留。12月底，閻良區法院一審認定雷某犯遺棄罪，對其判處有期徒刑一年。雷某被抓後，張偉紅這才完全相信兒子已被遺棄的事實，18年來她四處尋找孩子，結果是白找了，「警察讓我做好心理準備，孩子可能不在了」。

經過閻良區法院審理查明，2005年7月15日，雷某將豪豪遺棄在渭南市臨渭區解放路南段東側一處城中村巷道內。後來，豪豪被渭南市站南派出所民警送到渭南市兒童福利院安置，2006年9月9日因病死亡。