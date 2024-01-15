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山東男舉報妻外遇國企領導 為他流產2次還染性病…處分公布

中國新聞組／北京15日電
山東黃金集團黨委常委、副總經理王立君。（取材自微博）
山東黃金集團黨委常委、副總經理王立君。（取材自微博）

山東一名男子實名舉報，知名黃金國企「山東黃金集團」的原黨委常委、副總經理王立君和自己的妻子有染，妻子多次為王墮胎，還曾被傳染性病。山東省紀委監委會調查後，證實王立君違反廉潔紀律，撤銷王立君黨內職務、政務，舉報人的妻子張某則被嚴重警告、調離崗位。

影音來源：YouTube

綜合極目新聞與大皖新聞報導，孫先生去年11月在網路上發文舉報王立君與自己的妻子長期保持不正當關係。根據該文的說法，孫先生與妻子張某2009年結婚，同年王立君成為張某的上司，當時王也是有妻小的人。2011年兩人開始外遇，張某2013年、2019年兩次為王立君流產，當時孫先生還以為是自己造成的。

孫先生說，妻子2021年開始頻繁出差北京、煙台兩地，夫妻聚少離多，他卻在去年10月發現妻子的孕檢紀錄，「我就確定她出軌了，平時都有做好保護措施的。」於是他開始調查妻子的微信聊天紀錄，發現妻子常與名為「孤獨的蒼狼」的人聯繫，後來證實該人就是比妻子年長15歲的上司王立君。

孫先生控訴，妻子曾購買一套公寓作為兩人約會場地，2021年還曾感染性病HPV16+，俗稱尖銳濕疣，兩人直到去年10月都還有發生性行為。而妻子在王立君的幫助下，「每隔一、兩年就獲得升職」，從山東黃金集團下屬的二級公司主管會計，一路升到上市公司銀泰黃金股份有限公司董事、財務總監。

山東黃金集團成立於1996年，黃金產量、資源儲備及人才優勢均居全中國黃金行業前列，曾獲得「全國文明單位」、「全國五一勞動獎狀」、「中國工業大獎」和「中華慈善獎」等多項榮譽。2019年、2020年，山東黃金集團的黃金產量連續兩年位列全球黃金企業第十位。

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