「李鐵懺悔」收視超「繁花」 足協令全員收看 還得交千字心得

李鐵（中）曾於2020至2021年任國足主教練。(新華社資料照片)

中國足協深陷貪腐風暴，央視9日播出系列反腐紀錄片最後一集，中國足協前主席陳戌源、國足前主帥李鐵等落馬官員在鏡頭前懺悔。媒體報導，足協已令球員、員工等「按時學習收看」，並要求11日前提交至少1500字觀後感，消息引發熱議；而該集收視率也意外衝高，壓過熱播電視劇「繁花 」，登上同時段收視榜首。

綜合中央社、港媒報導，中國足協整頓高層人事後，央視今年1月6日至9日播出年度反腐片「持續發力縱深推進」，其中1月9日，前國家體育總局副局長、前中國足球 協會黨委書記杜兆才、前中國足球協會主席陳戌源、前中國國家男子足球隊教練李鐵三名足球領域系列腐敗案主角紛紛亮相懺悔。

影片也披露李鐵在謀求國足主教練一職時，以200萬元（人民幣，下同）行賄陳戌源，同時給了時任足協秘書長劉奕100萬元。

另外，李鐵在片中坦承，過去執教職業隊時為了球隊戰績，曾多次利用重金收買對手踢假球。影片提到，李鐵先後帶領兩支中甲球隊成功衝入中超 （中國足球協會超級聯賽），但背後卻是大量假球。其中一場涉假比賽，是在李鐵率領「華夏幸福」球隊時，花600萬元賄賂對手球隊「深圳宇恆」的球員黎斐。

報導指出，自央視播出節目預告片之後，中國足協就向內部員工發出按時學習收看的通知，並要求員工在11日下午3時前提交不少於1500字的觀後感。其中包括赴卡達征戰2023年亞洲盃的中國國家足球代表隊，以及正在昆明率中國U20女足備戰亞洲盃的球隊教練及工作團隊成員。

球員備戰還要抽時間看反腐片及寫千字觀後感，對此有中國網友戲稱，應付這些形式主義，可找AI生成代寫。

該集播出後收視直衝榜首，達到1.83%，力壓王家衛執導的「繁花」的1.8%。