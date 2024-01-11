我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

「李鐵懺悔」收視超「繁花」 足協令全員收看 還得交千字心得

中國新聞組／北京11日電
李鐵（中）曾於2020至2021年任國足主教練。(新華社資料照片)
李鐵（中）曾於2020至2021年任國足主教練。(新華社資料照片)

中國足協深陷貪腐風暴，央視9日播出系列反腐紀錄片最後一集，中國足協前主席陳戌源、國足前主帥李鐵等落馬官員在鏡頭前懺悔。媒體報導，足協已令球員、員工等「按時學習收看」，並要求11日前提交至少1500字觀後感，消息引發熱議；而該集收視率也意外衝高，壓過熱播電視劇「繁花」，登上同時段收視榜首。

綜合中央社、港媒報導，中國足協整頓高層人事後，央視今年1月6日至9日播出年度反腐片「持續發力縱深推進」，其中1月9日，前國家體育總局副局長、前中國足球協會黨委書記杜兆才、前中國足球協會主席陳戌源、前中國國家男子足球隊教練李鐵三名足球領域系列腐敗案主角紛紛亮相懺悔。

影片也披露李鐵在謀求國足主教練一職時，以200萬元（人民幣，下同）行賄陳戌源，同時給了時任足協秘書長劉奕100萬元。

另外，李鐵在片中坦承，過去執教職業隊時為了球隊戰績，曾多次利用重金收買對手踢假球。影片提到，李鐵先後帶領兩支中甲球隊成功衝入中超（中國足球協會超級聯賽），但背後卻是大量假球。其中一場涉假比賽，是在李鐵率領「華夏幸福」球隊時，花600萬元賄賂對手球隊「深圳宇恆」的球員黎斐。

報導指出，自央視播出節目預告片之後，中國足協就向內部員工發出按時學習收看的通知，並要求員工在11日下午3時前提交不少於1500字的觀後感。其中包括赴卡達征戰2023年亞洲盃的中國國家足球代表隊，以及正在昆明率中國U20女足備戰亞洲盃的球隊教練及工作團隊成員。

球員備戰還要抽時間看反腐片及寫千字觀後感，對此有中國網友戲稱，應付這些形式主義，可找AI生成代寫。

該集播出後收視直衝榜首，達到1.83%，力壓王家衛執導的「繁花」的1.8%。

足球 繁花 中超

上一則

中國經濟還在「青春期」？ 學者發言被酸打工人處「牛馬期」

下一則

養老難 中1.7億農民退休金每月不足21美元 與科級幹部差百倍

延伸閱讀

NBA／泰托姆加班獨拿12分還請纓防守唐斯 主帥讚層級已不同

NBA／泰托姆加班獨拿12分還請纓防守唐斯 主帥讚層級已不同
全球最強護照大洗牌 法、德、義、西與日、星並列榜首

全球最強護照大洗牌 法、德、義、西與日、星並列榜首
籃球／帶傷飆進致勝三分球 林書豪表現對手教頭也喊讚

籃球／帶傷飆進致勝三分球 林書豪表現對手教頭也喊讚
NBA／阿努諾比加盟助尼克飆5連勝 紐約客高呼名字

NBA／阿努諾比加盟助尼克飆5連勝 紐約客高呼名字

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光