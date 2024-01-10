我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

網易推「如此打工30年」短片掀全網共鳴遭秒刪 網友接力轉傳

中國新聞組／北京10日電
網易新聞推出短片「如此打工三十年」，講述中高年齡農民工缺錢、繳不起醫保的真實處境，影片迅速被刪。(取材自X平台)
網易新聞推出短片「如此打工三十年」，講述中高年齡農民工缺錢、繳不起醫保的真實處境，影片迅速被刪。(取材自X平台)

中國入口網站網易新聞推出短片「如此打工三十年」，講述中高年齡農民工缺錢、繳不起醫保的真實處境，影片推出後廣受討論，然而卻火速被刪除。這些農民工並未享受到中國崛起紅利，在近年經濟放緩中卻承受了更重的壓力。

中央社報導，該片片長約11分鐘，在影音平台B站上，網易新聞發布的影片已經遭刪，不過仍有不少網友接力轉發在自己的帳號。

據報導，安徽省合肥市有三大民工集散中心，在影片拍攝的其中一處路口，一個上午就有約1000名外地來的農民工想找工作，大橋下也滿是等著做日結（當天結算工資）工的人。他們年齡偏大，多在55歲以上，做的是運垃圾、拆牆等勞力工作。

片中，57歲的董桂蘭進城務工7年，她凌晨四點就到路口等待，看有沒有活可幹。她身體不適但不願就醫，因為一檢查就要花600、700元（人民幣，下同），而她已經兩個月欠下房租了。她說媳婦吵架時威脅要丟下她不管。

54歲的王兆喜到合肥10幾年了，一早6時就到工地幹活，晚上7時回家，雖然已經累得搬不了磚，但又說還得再做10年。因為，他有一子、一女、一孫子，都仰賴著他。

49歲的汪先生進城務工已經33年，他說自己是裝修工人，但扛垃圾、雜活都做。他展示手機裡收到村裡發來催繳醫保的簡訊，說自己一直找不到工作，所以交不起這380元。

中國的新型農村合作醫療2003年建立時，個人繳費標準僅為10元，到了2023年已經是380元。報導指出，去年不少人主動退保，很多農村居民反映「保不起」或是覺得「不划算」。

影片也呈現出辛酸場面，有些人為了爭工作機會起衝突扭打，有人被坑騙，奔波一趟後發現白忙一場。

影片說，這一代的農民工「從小吃不飽飯，到吃飽飯了就開始幹苦力，幹完苦力就開始打工，打完工就老了，老了還得幹。蓋了那麼多房子，但是，沒有一間屬於他們自己的。」

根據國家統計局，2022年中國農民工總量2億9562萬人。

自媒體、微信公眾號「城市的地得」發文指出，江蘇北部、安徽北部、河南東部一帶，高齡農民工的處境就是如影片內容。文章說，他們從90年代初開始進城務工，至今差不多正好30年。這是城市化和房地產大發展的30年，他們親手建造起了一個個城市，現在他們老了，只能在城鄉結合部的勞動市場遊蕩。

作者呼籲，如果國家每年能拿出2000億元，全部用來補貼最低收入者，就能夠很大程度上改善他們的處境。「不要信胡錫進『都發錢等於都沒發』那種說辭。」

2024年初，「如此打工三十年」揭示中國農民工的困境。而在2022年底，網易新聞也曾剪輯影片「致敬每一個扛住了生活的平凡人」，內容呈現疫情封控造成的悲劇等，影片也是被刪除。

醫保 低收入 微信

上一則

陝西一社區令返鄉過年人員報備 網諷：沒事找事 不知解封了嗎

下一則

太空競賽超俄趕美 中再射「愛因斯坦」衛星 觀測天體 卻被誤當飛彈

延伸閱讀

「如此打工三十年」頻遭刪 中國高齡農民工有苦難言

「如此打工三十年」頻遭刪 中國高齡農民工有苦難言
黑白集／蔡交棒賴 「在路上」看不到百姓

黑白集／蔡交棒賴 「在路上」看不到百姓
遊戲限制充值引發騰訊、網易市值蒸發 中宣部官員被炒

遊戲限制充值引發騰訊、網易市值蒸發 中宣部官員被炒
梁朝偉曝與周星馳出道前趣事 親吐未來合作動向

梁朝偉曝與周星馳出道前趣事 親吐未來合作動向

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒

中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒