網易推「如此打工30年」短片掀全網共鳴遭秒刪 網友接力轉傳

網易新聞推出短片「如此打工三十年」，講述中高年齡農民工缺錢、繳不起醫保的真實處境，影片迅速被刪。(取材自X平台)

中國入口網站網易新聞推出短片「如此打工三十年」，講述中高年齡農民工缺錢、繳不起醫保 的真實處境，影片推出後廣受討論，然而卻火速被刪除。這些農民工並未享受到中國崛起紅利，在近年經濟放緩中卻承受了更重的壓力。

中央社報導，該片片長約11分鐘，在影音平台B站上，網易新聞發布的影片已經遭刪，不過仍有不少網友接力轉發在自己的帳號。

據報導，安徽省合肥市有三大民工集散中心，在影片拍攝的其中一處路口，一個上午就有約1000名外地來的農民工想找工作，大橋下也滿是等著做日結（當天結算工資）工的人。他們年齡偏大，多在55歲以上，做的是運垃圾、拆牆等勞力工作。

片中，57歲的董桂蘭進城務工7年，她凌晨四點就到路口等待，看有沒有活可幹。她身體不適但不願就醫，因為一檢查就要花600、700元（人民幣，下同），而她已經兩個月欠下房租了。她說媳婦吵架時威脅要丟下她不管。

54歲的王兆喜到合肥10幾年了，一早6時就到工地幹活，晚上7時回家，雖然已經累得搬不了磚，但又說還得再做10年。因為，他有一子、一女、一孫子，都仰賴著他。

49歲的汪先生進城務工已經33年，他說自己是裝修工人，但扛垃圾、雜活都做。他展示手機裡收到村裡發來催繳醫保的簡訊，說自己一直找不到工作，所以交不起這380元。

中國的新型農村合作醫療2003年建立時，個人繳費標準僅為10元，到了2023年已經是380元。報導指出，去年不少人主動退保，很多農村居民反映「保不起」或是覺得「不划算」。

影片也呈現出辛酸場面，有些人為了爭工作機會起衝突扭打，有人被坑騙，奔波一趟後發現白忙一場。

影片說，這一代的農民工「從小吃不飽飯，到吃飽飯了就開始幹苦力，幹完苦力就開始打工，打完工就老了，老了還得幹。蓋了那麼多房子，但是，沒有一間屬於他們自己的。」

根據國家統計局，2022年中國農民工總量2億9562萬人。

自媒體、微信 公眾號「城市的地得」發文指出，江蘇北部、安徽北部、河南東部一帶，高齡農民工的處境就是如影片內容。文章說，他們從90年代初開始進城務工，至今差不多正好30年。這是城市化和房地產大發展的30年，他們親手建造起了一個個城市，現在他們老了，只能在城鄉結合部的勞動市場遊蕩。

作者呼籲，如果國家每年能拿出2000億元，全部用來補貼最低收入 者，就能夠很大程度上改善他們的處境。「不要信胡錫進『都發錢等於都沒發』那種說辭。」

2024年初，「如此打工三十年」揭示中國農民工的困境。而在2022年底，網易新聞也曾剪輯影片「致敬每一個扛住了生活的平凡人」，內容呈現疫情封控造成的悲劇等，影片也是被刪除。