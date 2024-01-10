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點外賣聲稱吃到異物200多次 她勒索商家得手2萬元人民幣

中國新聞組／北京10日電
警方調查鄧姓女嫌犯。（法治進行時報截圖）
警方調查鄧姓女嫌犯。（法治進行時報截圖）

西安一名鄧姓女子在18個省市頻繁點外賣，聲稱半年內吃出「異物」200多次，索賠金額達2萬元人民幣（約2815美元）。目前鄧女因為舉報投訴等方式威脅商家索要財物，已被警方刑事拘留。

極目新聞報導，鄧女住在陝西西安的小區內，但每天都在線上點其他城市的外賣，送餐地址都是各個小區門口，餐到後，鄧女直接會在線上聯絡商家，稱自己吃到了蟲子、訂書針等「異物」，要求外帶商家賠償。鄧女說，她點餐後會說自己肚子疼，商家就會轉錢給她。

警方查明，半年內，鄧女在全中國各地外賣下單200多次，涉案金額達2萬多元(人民幣，下同)，「訂單量非常大，一天大概是一到兩單」。

鄧女在接受警方調查時，自稱是在網路上看到相關內容，就試了試。據北京警方披露，除了鄧女外，偵查員通過梳理外賣平台的投訴信息後，先後鎖定了13名敲詐嫌疑人，這些人多次以食品中有「異物」、食品過期為由，對外賣平台進行敲詐，要求賠償。2023年11月底，北京警方對14名嫌犯展開了集中收網行動，初步核實涉案560餘起，涉案金額5萬元。

利用外賣吃出異物威脅索取財物屢見報端。福州警方曾披露一起典型案例：2022年8月，某外賣平台接獲多個福州商家投訴，表示有用戶以外賣出蒼蠅、頭髮等異物，向商家索取訂單價格5倍至10倍的賠償。但商戶卻表示十分冤枉。針對商家投訴，平台對該用戶帳號進行了排查，並向警方報案。

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