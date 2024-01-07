遼寧3任公安廳長受賄逾12億… 「5.5億警虎」收現金裝22紙箱 車子拉不動

李文喜(圖)、薛恒、王大偉3人接連執掌遼寧省公安廳近20年，合計受賄超12億元人民幣。(視頻截圖)

李文喜、薛恒、王大偉，曾是遼寧省公安一號警號的佩戴者，卻執法犯法，成不法商人保護傘。其中王大偉受賄5.55億餘元(約7800萬美元)，近半來自遼寧忠旺集團實控人劉忠田，劉忠田第一次出手就是4000萬元人民幣加上400萬美元，裝了22個紙箱子，把用來拉錢的商務車都壓得上不了地庫的斜坡。

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香港 文匯報報導，6日晚在央視播出的反腐專題片「持續發力 縱深推進」，講述三人接連執掌遼寧省公安廳近20年，合計受賄超12億元人民幣(約1.6億美元)。專案組形容，遼寧公安系統政治生態遭到嚴重破壞，李文喜是始作俑者，薛恒是推波助瀾者，而王大偉是興風作浪者。李文喜收受賄賂共計5.41億餘元人民幣，絕大多數來自一名叫劉志廷的鐵礦礦主，李文喜通過幫其非法採礦脫罪「打招呼」，得到了某鐵礦30%的股份。李文喜安排妻弟出面掛名，自己藏身後台操盤，成了穿著警服的礦山老闆。

李文喜、薛恒、王大偉(圖)3人接連執掌遼寧省公安廳近20年，合計受賄超12億元人民幣。(視頻截圖)

繼任者薛恒受賄總計1.35億餘元，在擔任公安廳長兩年多時間裡，多次濫用職權或職務影響力，為商人老闆在案件處理、企業經營、工程承攬等方面提供幫助。薛恒和李文喜的職務交接，使得以權謀私、執法犯法的惡劣風氣也無縫銜接，並進一步擴散蔓延。

薛恒的繼任者王大偉變本加厲，受賄共計折合5.55億餘元，其中一半來自於遼寧忠旺集團實控人劉忠田。遼寧忠旺集團曾是亞洲第一大鋁型材生產企業，如今卻已申請破產 。其由盛而衰的根本原因，就在於劉忠田長期靠金錢開道，靠違法違規手段獲取資源，進而又脫實向虛，無序擴張，最終難以為繼，轟然崩塌。在此期間，王大偉一面向劉忠田通風報信，一面干涉辦案，極力包庇劉忠田，幫他拖延忠旺的「爆雷」時間，致使錯失了化解金融風險的最佳時機，嚴重損害黨和人民的根本利益。

此外，王大偉還大肆賣官鬻爵，多次提拔商人老闆推薦的幹部，使得商人老闆利益的代言人滲透到系統內。