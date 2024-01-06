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重慶女遭鄰居敲門入室殺害 父慟：死前一天是她生日

中國新聞組／北京6日電
嫌犯落網。（取材自大風新聞）
嫌犯落網。（取材自大風新聞）

重慶一余姓女子剛出社會，在外租房子住，多日來家人一直聯絡不上，只得報警求助。重慶南岸警方獲報後，調查發現余女已不幸遇害，嫌犯是隔壁鄰居敲門入室搶劫殺害。父親痛稱，「案發前一天是女兒生日」。

綜合媒體報導，24歲的余女大學本科畢業後在重慶主城上班，住在重慶南岸區公租房裡。死者父親說，12月11日是女兒生日，當晚他還和她視頻聊天，沒有發現任何異常，「過了幾天我給她打電話，打通了沒人接，打微信語音電話被掛斷，但發微信還能正常回覆」。

余先生稱，他在微信上問女兒為何不接電話，回覆說工作太忙，不方便。晚上時分，余先生又給女兒打電話，還是不接，他感到有點不對勁，開始四處尋找女兒的下落。

余女妹妹在重慶主城讀書，有她房間的鑰匙。余先生說，12月20日，他叫住在主城的姨侄女到余女妹妹那裡拿鑰匙看看情況，發現余女住的公租房裡沒有人，房間顯得有些凌亂，床單和一個枕頭外套等不見了， 12月21日淩晨，余先生向當地長生橋派出所報警求助。

警方透過監控發現，12月12日晚上8時左右，女兒回到公租房後再也沒有出來過，「當時我們懷疑她可能被人控制了」。

1月2日，余先生和妻子被通知到南岸區長生橋派出所，民警告訴他們說，女兒已遇害，嫌犯也被抓住了。夫妻倆驚聞噩耗，痛不欲生。

警方指出，嫌犯是25歲的重慶彭水縣男子代某，12月12日晚上他敲門進入余女家中搶劫，後來將她殺害。代某落網後對犯罪事實供認不諱。目前，代某已被警方依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

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