海歸外賣員上工6天被保安刺死 父母湊出的百萬留學費沒還完

保安追砍外賣員的監視器錄影畫面。（取材自三聯生活周刊／受訪者供圖）

山東青島去年底發生一件外賣騎手因送餐糾紛遭社區保安刺死事件，近日有媒體報導，這名被刺死的外賣騎手曾留學澳洲 ，是個海歸，回國6年卻沒有正職工作，沒想到僅送了6天外賣便被刺死，而他留學的百萬（人民幣，下同）費用是他月薪僅7000多元的父母東湊西借來的，借款迄今沒還完。死者遭遇也引發輿論熱議「底層互害」和青年就業 難社會現象。

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去年12月5日晚10點多，青島市李滄區中海國際一里城小區門口，因外賣車輛是否能進入小區的問題，54歲的保安趙力(化名)因與32歲的外賣員李越凱(化名)發生爭執而將其刺死。這是李越凱送外賣的第6天。

據三聯生活周刊報導，李越凱是吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市人，32歲。他當時在親戚張麗莉(化名)的邀請下來到青島幫忙做旅遊業。在張麗莉的合夥人曾爽印象裡，李越凱非常有教養、細心、有責任心，是個很難與人發生衝突的人。不說話時，則安靜地待在一邊，「像個大姑娘一樣」。不理解老實內向的李越凱怎麽會遭遇如此大的橫禍。

一里城小區共19棟樓、3700餘戶，在青島李滄區屬於中高檔社區，自建成起，外賣車輛即不允許進出，騎手只能步行進去送餐。附近一小區物業工作人員張潔說，一些中高檔小區的保安若被發現私放騎手騎車進入，一次會罰款50元。「保安違反制度要被公司罰款，外賣員超時被投訴也會被罰款，這就是很多小區保安與外員起矛盾的原因。」

張麗莉覺得李越凱去送外賣，應該是缺錢了，但他從未跟她提過生活中的困窘。李越凱是家裡的老大，父母年近60，還有一個讀大學的弟弟。李越凱的父母在他高中畢業將他送到澳洲留學，花費100多萬。李越凱的父親在飯店打工，母親做保母，兩人月薪加起來才7000多塊錢。留學費用裡至少一半是李越凱父母借來的，還沒還完；且因為缺錢，李越凱還休學了一年。

李越凱是五六年前從澳洲回來。他說自己想創業，一直都沒有出去找工作。在張麗莉眼裡，他保持著一種精緻但低物欲的生活，很少大吃大喝。李越凱是個自尊心很強的人，對自己形象要求很高，很少會流露出自己的情緒。「他說自己不打算戀愛和結婚，只希望經濟上取得一點成績，父母有經濟壓力。」送外賣的幾天裡，李越凱工作非常勤奮，別人一天送幾十單，他能送100單。